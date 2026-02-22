Ovo su najgostoljubivije turističke destinacije u 2026. godini

Novo izvješće Booking.com-a otkriva 10 najgostoljubivijih gradova na svijetu, 10 najgostoljubivijih regija i 10 najgostoljubivijih gradova u SAD-u koje biste trebali posjetiti.

Što čini neko mjesto gostoljubivim? Ponekad su to sitnice: hotelski tim koji vam pruža ugodnu atmosferu nakon dugog dana putovanja ili taksist koji dijeli savjete. I to je postalo važnije nego ikad. Booking.com je otkrio da 45% putnika kaže da su prijateljski raspoloženi lokalci veliki plus pri odabiru mjesta za posjet.

Popisi najgostoljubivijih gradova i regija objavljeni su u sklopu 14. godišnje nagrade Traveller Review Awards 2026 platforme Booking.com, na temelju 370 milijuna provjerenih recenzija putnika diljem svijeta. Devetu godinu zaredom Italija je osvojila najviše nagrada, a slijede Francuska, Španjolska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo. Sjedinjene Američke Države zauzele su sedmo mjesto.

Područja s najvećim rastom bila su Bugarska, s porastom od 68% u odnosu na 2025. godinu, a slijede Južna Koreja (povećanje od 46%), Kina (39%), Japan (29%) i Norveška (19%).

Najgostoljubivije destinacije su mjesta za koje putnici kažu da su doživjeli izvanredno gostoprimstvo, bilo da borave u hotelu ili pansionu s doručkom. “Od gostoljubivih domaćina koji čine sve što je u njihovoj moći za boravak gostiju do stručnih taksista koji dijele lokalne savjete, ovi osobni detalji mogu putovanje učiniti zaista posebnim za putnike“, rekao je James Waters, glavni poslovni direktor Booking.coma, u priopćenju.

Ovogodišnji popis Booking.com-a sadrži nevjerojatne destinacije raspoređene na više kontinenata.

Booking.com također napominje da su destinacije morale imati iznadprosječan broj dobitnika (najmanje 200 dobitnika nagrada za gradove i regije) te su odabrane prema geografskoj rasprostranjenosti.

10 najgostoljubivijih gradova svijeta

Montepulciano, Italija Magong, Tajvan San Martin de los Andes, Argentina Harrogate, Ujedinjeno Kraljevstvo Fredericksburg, Teksas Pirenópolis, Brazil Swakopmund, Namibija Takayama, Japan Noosa Heads, Australija Klaipėda, Litva

Na vrhu Booking.com-ove liste najgostoljubivijih gradova svijeta za 2026. godinu je Montepulciano u Italiji, toskanska destinacija na brdu sjeverno od rimske zračne luke Fiumicino. U izvješću Booking.com naziva Montepulciano “draguljem na brdu gdje srednjovjekovna arhitektura, svjetski poznata vina i prekrasan pogled na vinograde stvaraju atmosferu bezvremenskog šarma“.

Moltepulciano, Italija

Na drugom mjestu liste najgostoljubivijih gradova nalazi se Magong na Tajvanu- “Živahni lučki grad koji besprijekorno spaja povijesne kulise, živopisne tržnice i obalni krajolik“, prema Booking.com-u. Tu su dramatični krajolici, stoljetni hramovi za istraživanje i noćne tržnice gdje možete probati omlete od kamenica i lignje na žaru.

San Martín de los Andes u Argentini zauzima treće mjesto. “Smješten na mirnim obalama jezera Lácar i okružen strmim vrhovima Anda, San Martín de los Andes je patagonsko utočište gdje se alpski ugođaji i prirodne ljepote stapaju“, kaže Booking.com. Ova ulazna vrata Patagonije privlačna su tijekom cijele godine, od planinarenja i vožnje kajakom u Nacionalnom parku Lanín do zimskih dana u Cerro Chapelcu.

Na četvrtom mjestu nalazi se Harrogate u Ujedinjenom Kraljevstvu, elegantni grad u Sjevernom Yorkshireu. “Slikoviti bulevari i raskošne viktorijanske fasade uokviruju grad ispunjen modernim i suvremenim kafićima, trgovinama i slikovitim stazama savršenim za opuštajuće šetnje“, kaže Booking.com. Poznat je i po svojoj wellness baštini – turskim kupeljima.

Harrogate, Engleska

Na petom mjestu, grad Fredericksburg u brdovitom području Teksasa, jedina je američka destinacija koja se našla na globalnoj listi. “Fredericksburg spaja gostoprimstvo malog grada s bogatom kulturnom baštinom“, kaže Booking.com. Grad su osnovali njemački doseljenici, a ima povijesnu arhitekturu i festivale, uz modernu gastronomsku scenu, vinarije i obližnje avanture na otvorenom. Ne propustite Enchanted Rock, upečatljivu ružičasto-granitnu kupolu popularnu za planinarenje i promatranje zvijezda.

Prvih 10 zaokružuju popločani Pirenópolis u Brazilu (br. 6), obalni Swakopmund u Namibiji (br. 7), povijesni Takayama u Japanu (br. 8), Noosa Heads u Australiji, omiljeno mjesto za surfere (br. 9) i vjetroviti baltički grad Klaipėda u Litvi (br. 10).

Najgostoljubivije regije svijeta

Hidalgo, Meksiko Newfoundland i Labrador, Kanada Navarra, Španjolska Idaho Himachal Pradesh, Indija Sachsen, Njemačka Phang Nga, Tajland Overijssel, Nizozemska Epir, Grčka Chiriquí, Panama

Booking.com-ov popis najgostoljubivijih regija za 2026. godinu ističe mjesta gdje je gostoprimstvo dio putovanja, bilo da se radi o lokalnim kulinarskim tradicijama, avanturama na otvorenom ili malim zajednicama zbog kojih posjetitelji vrlo brzo postaju stalni gosti.

Na vrhu popisa je Hidalgo u Meksiku, regija koju putnici koji često jure između poznatijih destinacija često zanemaruju, ali nagrađuje one koji ostanu divnim krajolicima i kulturom.

Vidikovac Vigilantea u Zimapánu, Hidalgo

Na drugom mjestu su Newfoundland i Labrador u Kanadi, izbor koji se s pravom smatra idealnim za dramatične obale, divlju ljepotu i poznatu prijateljsku Kanadu.

Navarra u Španjolskoj zauzima 3. mjesto, regija koja nudi predivne krajolike te gastronomsku i vinsku kulturu.

Navarra, Španjolska

Na četvrtom mjestu je Idaho, jedina američka regija na popisu globalnih regija. Prirodno je pogodna za putovanja automobilom, planinske gradove i avanture na otvorenom. Himachal Pradesh u Indiji zauzima peto mjesto, s himalajskim krajolicima i tempom putovanja koji je obično sporiji, impresivniji i više povezan s prirodom.

Prvih 10 zaokružuju povijesni Sachsen u Njemačkoj (br. 6), obalni Phang Nga u Tajlandu (br. 7), mirni Overijssel u Nizozemskoj (br. 8), Epir u Grčkoj (br. 9) i Chiriquí u Panami (br. 10), koji spaja prirodu, male zajednice i opušteni tempo.

Najgostoljubiviji gradovi u SAD-u

Fredericksburg, Teksas Palm Desert, Kalifornija Cape May, New Jersey Broken Bow, Oklahoma Waikoloa, Havaji Bryson City, Sjeverna Karolina Key Largo, Florida Selo Snowmass, Colorado Sedona, Arizona Oakhurst, Kalifornija

Na vrhu popisa je Fredericksburg u Teksasu, koji se pojavljuje i na globalnoj ljestvici Booking.com-a. Palm Desert u Kaliforniji je na drugom mjestu – izvrsno mjesto za putnike koji žele golf, planinarenje, bazen i spa centre. Klasični primorski grad Cape May u New Jerseyju je zauzeo treće mjesto. Na 4. mjestu je Broken Bow u Oklahomi, mjesto s kolibama i jezerom. Na broju 5 je Waikoloa na otoku Havajima, poznat po svojim krajolicima lave.

Top 10 zaokružuju Bryson City u Sjevernoj Karolini (br. 6), Key Largo na Floridi (br. 7), planinski skijaški grad Snowmass Village u Coloradu (br. 8), Sedona u Arizoni (br. 9) s fokusom na wellness i Oakhurst u Kaliforniji (br. 10), pogodna baza za istraživanje Nacionalnog parka Yosemite i podnožja Sierre.

Laura Begley Bloom, suradnica Forbesa