Ovo su najjeftiniji i najskuplji gradski odmori u Europi

S obzirom na trenutni porast cijena letova, kratki gradski odmori vjerojatno će biti jedan od najvećih europskih putničkih trendova ovog ljeta jer turisti zamjenjuju skupe duge odmore jeftinijim i lakšim putovanjima.

U najnovijem Barometru troškova gradova koji je izradila britanska tvrtka Post Office Travel Money otkriveno je koji europski gradovi u 2026. godini nude najbolju, a koji najgoru vrijednost za putnike nakon što stignu na odredište.

U svojoj dosad najvećoj usporedbi, godišnje izvješće analiziralo je trošak 12 svakodnevnih turističkih potrepština za dvije osobe u 50 gradova. Pružajući putnicima uvid u to koliko bi odmor u gradu zapravo mogao koštati, stavke uključuju, između ostalog, kavu, bocu piva, limenku Coca-Cole ili Pepsija, čašu vina i večere od tri slijeda za dvoje s vinom.

Uključeni su troškovi prijevoza, poput povratnog prijevoza autobusom ili vlakom od/do zračne luke te 48-satna putna karta. Također je uključena cijena obilaska grada autobusom, posjeta glavnoj turističkoj atrakciji, vrhunskom muzeju i vrhunskoj umjetničkoj galeriji. Konačno, izvješće je dodalo cijenu dvodnevnog smještaja u hotelu s tri zvjezdice za dvije osobe, prenosi Euronews.

“U jeftinijim gradovima imate više slobode odlučivanja usput. U skupljima, malo planiranja pomaže u kontroli troškova”, navodi se u izvješću.

Najjeftiniji gradski odmori u Europi za 2026.

Istočna Europa ponovno dominira ljestvicom. Sarajevo je prvi put proglašeno najisplativijim gradskim odmorom u Europi za 2026. godinu, s cijenom od 248 funti (287 eura) za 12 stavki barometra. Glavni grad Bosne i Hercegovine nalazi se među prvih pet, uz Bukurešt, Tiranu, Beograd i Trenčín.

Sarajevo; Foto: Getty Images

S niskim ukupnim troškovima potaknutim pristupačnim smještajem, jeftinim javnim prijevozom i atrakcijama dobre vrijednosti, Sarajevo je savršeno za putnike koji traže snažnu kulturu, povijest i hranu bez visokih cijena, navodi se u izvješću.

Za razne aktivnosti i povoljne cijene hrane i pića, Bukurešt u Rumunjskoj drži “čvrsto mjesto” među najjeftinijim gradskim odmorima ove godine.

U Albaniji, Tirana ima sve što vam treba za opušten gradski odmor, navodi se u izvješću, dok Beograd u Srbiji ispunjava sve uvjete za noćni život, hranu i šetnje uz rijeku bez cijena velikih gradova.

Tirana; Foto: Getty Images

Trenčín u Slovačkoj, zaokružujući top pet, nudi mirniju alternativu većim glavnim gradovima i savršen je za posjetitelje koji žele sporiji tempo s puno šetnji, povijesnim središtima i vrlo niskim svakodnevnim cijenama.

Sarajevo, Bosna i Hercegovina: 248 funti/287 eura Bukurešt, Rumunjska: 258 funti/299 eura Tirana, Albanija: £263/€304,50 Beograd, Srbija: 265 funti/307 eura Trenčin, Slovačka: £272/€315 Riga, Latvija: 278 funti/322 eura Lille, Francuska: 289 funti/334 eura Vilnius, Litva: £289/€334 Strasbourg, Francuska: 319 funti/369 eura Podgorica, Crna Gora: 332 £/384,50 €

Najskuplji gradski odmori u Europi

Oslo je najskuplji europski gradski odmor za 2026. godinu, s cijenom od 734 funte (850 eura) za 12 stavki barometra.

Norveškoj prijestolnici pridružuju se Kopenhagen, Edinburgh, Ženeva i Barcelona među pet najskupljih gradova.

“Više cijene smještaja i skuplja prehrana vani obično utječu na ukupni porast cijena“, navodi se u izvješću.

Oslo, Norveška: 734 funti/850 eura Kopenhagen, Danska: 671 funti/777 eura Edinburgh, Škotska: 668 funti/773,50 eura Ženeva, Švicarska: 644 funti/746 eura Barcelona, ​​Španjolska: 641 £/742 € Dublin, Irska: 611 funti/707 eura Amsterdam, Nizozemska: 609 funti/705 eura Cork, Irska: 602 funte/697 eura Venecija, Italija: 580 funti/672 eura Madrid, Španjolska: 580 funti/672 eura

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se