Ovo su najskuplje turističke vize na svijetu za građane EU-a

Butan, Gana i Nigerija naplaćuju posjetiteljima najviše za turističke vize, s naknadom za održivi turizam s naknadom od 100 dolara (87,60 eura) po osobi po noćenju.

Europske putovnice su među najjačima na svijetu i nude bezvizni pristup više od 150 destinacija.

Ali ne otvara svaka zemlja svoja vrata građanima EU-a bez naknade, a neke su puno skuplje od drugih.

Euronews je objavio popis troškova viza (i elektroničkih putnih odobrenja) za više od 40 zemalja diljem svijeta kako bismo vidjeli gdje je ulazak turista za građane EU-a najskuplji, a rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Gana je najskuplja s cijenom vize od 260 dolara (227,48 eura). Međutim, ovisno o duljini boravka, posjet Butanu mogao bi vas koštati više jer, iako je cijena 40 dolara (35 eura), naplatit će vam se i naknada za održivi razvoj od 100 dolara (87,60 eura) po osobi po noćenju.

Japan je naglo postao jedna od najskupljih turističkih viza nakon vijesti da će se naknada povećati pet puta s 3000 jena (16,16 eura) na 15.000 jena (81,28 eura) ranije ovog mjeseca.

Butan – 40 dolara (35 eura), plus 100 dolara (87,60 eura) naknada za održivi razvoj po osobi po noćenju)

Gana – 260 dolara (227,48 eura)

Nigerija – 200-340 dolara (175-297 eura)

Kamerun – 153 €

Alžir – 75-110 €

Saudijska Arabija – 92,07 €

Namibija – 1600 NAD (85,96 €)

Gabon – 85 €

Japan – 15.000 jena (81,28 €)

Obala Bjelokosti – 73 €

Gvineja – 80 USD (70 € )

Sijera Leone – 80 USD (70 €)

Ekvatorijalna Gvineja – 75 USD (65,65 €)

Etiopija – 62 USD (54,27 € )

Benin – 50 €

Jordan – JOD40 (49,38 €)

Bangladeš – 50 USD (43,76 €)

Laos – 50 USD (43,76 €)

Malavi – 50 USD (43,76 €)

Tanzanija – 50 USD (43,76 €)

Uganda – 50 USD (43,76 €)

Mozambik – 48 USD (42 €)

Togo – 25.000 CFA (38,10 €)

SAD – 40,27 USD (35,25 €)

Turkmenistan – 35 €

Pakistan – 20-35 USD (17,50-30,60 €)

Komori – 30 €

Madagaskar – 30 €

Kambodža – 30 USD (26,26 €)

Egipat – 30 USD (26,26 €)

Kenija – 30 USD (26,26 €)

Nepal – 30 USD (26,26 €)

Azerbajdžan – 29 USD (25,38 €)

Indonezija – 500.000 IDR (24 €)

Kuba – 22 €

Indija – 10 USD (8,75 eura; travanj-lipanj); 25 USD (21,88 eura; srpanj-ožujak)

Džibuti – 23 USD (20,13 eura)

Sveti Kristofor i Nevis – 17 USD (14,89 €)

Bahrein – BD5 (11,59 €)

Sejšeli – 10 €

Novi Zeland – 17 NZD (8,61 €)

Kanada – 7 kanadskih dolara (4,31 eura)

Putna autorizacija EU-a

EU će uskoro uvesti vlastiti sustav, Europski sustav za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS), iako je datum pokretanja navodno odgođen s četvrtog tromjesečja 2026. do početka sljedeće godine.

Putnici iz zemalja bez viza, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Australiju, Kanadu, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i druge, morat će podnijeti zahtjev za ETIAS prije ulaska u 30 europskih zemalja.

ETIAS, čija cijena iznosi 20 eura, vrijedi tri godine ili do isteka putovnice. S ETIAS-om, putnici će moći boraviti u tim europskim zemljama do 90 dana.

Sve cijene turističkih viza navedene su s imigracijskih web stranica dotičnih zemalja. Odabrana cijena je najjeftinija opcija dostupna posjetiteljima, ali to možda nije izravna usporedba. Tamo gdje je naveden raspon, pristojbe za turističku vizu razlikuju se ovisno o tome iz koje zemlje EU-a dolazi vaša putovnica.