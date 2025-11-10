Ovo su znakovi da se u vašoj firmi spremaju otkazi: “Nemojte se previše opustiti”

Postoji nekoliko znakova na koje bi radnici trebali obratiti pozornost, a koji bi mogli ukazivati ​​na nadolazeći otkaz, prema stručnjacima.

Usred velikih otpuštanja u velikim tvrtkama poput Mete, Amazona i Targeta, mnogi radnici su zabrinuti zbog budućih smanjenja broja zaposlenih.

Prema Jasonu Walkeru i Reyu Ramirezu, suosnivačima tvrtke Thrive HR Consulting, značajan dio ovih nedavnih smanjenja broja radnih mjesta može se pripisati umjetnoj inteligenciji.

“Tvrtke vide svoju sposobnost da budu učinkovitije i koriste manje osoblja uz pomoć umjetne inteligencije, pa stoga upravo sada koriste priliku za smanjenje broja zaposlenih“, kaže Walker.

Drugi razlog mogao bi biti taj što pred kraj godine tvrtke počinju detaljnije obraćati pozornost na broj zaposlenih, računaju troškove i na temelju toga dolazi do općeg smanjenja broja zaposlenika.”

Iz perspektive zaposlenika, ova smanjenja radnih mjesta mogu se činiti iznenadnima, ali postoji nekoliko znakova na koje bi radnici trebali obratiti pozornost, a koji bi mogli ukazivati ​​na nadolazeći otkaz, prenosi CNBC.

Tvrtka ne zapošljava nove radnike

Prema Jalonni Weaver, regruterki s velikim obujmom zapošljavanja sa sjedištem u Dallasu, glavni znak nadolazećeg otpuštanja je usporavanje zapošljavanja.

Napominje da kada tvrtka prestane objavljivati ​​nova radna mjesta ili kada radna mjesta ostaju otvorena mjesecima, to bi moglo signalizirati da bi tvrtka mogla biti u financijskim problemima, a za Weaver je smanjenje broja regrutiranih značilo da je njezin vlastiti posao bio u opasnosti.

“Stopiranje zapošljavanja ne znači nužno da su otpuštanja neizbježna, ali nikada nije riječ o dobrom znaku”, kaže Walker.

Slično tome, savjetuje radnicima da obrate pozornost na nagla smanjenja potrošnje. Kada tvrtka ima financijskih problema, pogodnosti poput besplatnih grickalica i stolova za stolni tenis nestaju, kaže, a bonusi na kraju godine mogli bi se smanjiti ili potpuno nestati.

S tim promjenama, kultura se obično mijenja, kaže Weaver, i nitko nije zapravo sretan.

Budućnost poslovanja

Obratite pažnju na ono što čelnici govore o budućnosti poslovanja, kaže Ramirez.

Fraze poput ‘Moramo biti učinkovitiji’ potencijalni su znakovi upozorenja da tvrtka želi smanjiti broj zaposlenih.

“Ako ste jedan kvartal usredotočeni na inovacije i utjecaj, a sljedeći na suzbijanje problema, to bi mogao biti znak nadolazećih otpuštanja, kaže Rosie Nestingen, konzultantica za organizacijsku transformaciju.

Tiho otpuštanje

Posljednji glavni znak nadolazećih otpuštanja je tiho otpuštanje. “Tvrtke pronalaze načine da ‘istisnu’ ljude iz organizacije, bez obzira na njihov učinak i bez provođenja formalnih otpuštanja”, kaže Weaver.

Na primjer, zaposlenici koji rade po satu mogu otkriti da su im tjedni sati prepolovljeni, kaže Ramirez.

“Zaposlenici si ne mogu priuštiti život s 30, 40 ili 50% manjom plaćom, tako da to gotovo namjerno počinje gurati ljude iz organizacije.”

Ako kolege i nadređeni počnu sami odlaziti iz tvrtke, možda bi bilo dobro slijediti njihov primjer, kaže Weaver.

Možda su svjesni da tvrtka ne posluje dobro ili ih može sputavati nedostatak prilika za rast.

Kako se zaposlenici mogu pripremiti

Njezin najveći savjet zaposlenicima je da uvijek ažuriraju svoj životopis.

Praćenje tržišnih trendova ključno je, prema Weaver. Savjetuje radnicima da prouče opise poslova za slične uloge i obrate pozornost na to koje su vještine u porastu.

Također predlaže da se zaposlenici povremeno prijavljuju na druge pozicije, čak i ako su zadovoljni svojim poslom, kako bi osigurali da njihovi životopisi ostanu konkurentni.

Walker ima sličan savjet. “Vaš životopis bi trebao biti spreman za slanje“, kaže. “Trebao bi izgledati najbolje što je ikad izgledao, a ako naslućujete da ćete otići, počnite ga slati unaprijed.“

Umjesto da samo pošaljete prijavu, Walker preporučuje da se izravno povežete s voditeljem zapošljavanja za radna mjesta koja želite.

“Sposobnost osobnijeg nastupa pred ljudima trenutno je zaista važna“, kaže on.