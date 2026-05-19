Papa Lav XIV. i suosnivač Anthropica zajedno će predstaviti smjernice Crkve o umjetnoj inteligenciji

Papa Lav XIV. sljedeći će tjedan predstaviti važan crkveni dokument o umjetnoj inteligenciji, a pridružit će mu se Chris Olah, milijarder i suosnivač Anthropica, AI diva koji je upozoravao na opasnu uporabu umjetne inteligencije te se, poput pape, sukobio s predsjednikom Trumpom.

Lav će 25. svibnja u Vatikanu predstaviti “Magnifica humanitas”, prvo encikličko pismo svojeg pontifikata, za koje je Crkva u ponedjeljak ujutro priopćila da će govoriti o “očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije”.

Pape tijekom svojih pontifikata obično napišu nekoliko enciklika koje nude smjernice o crkvenim učenjima (Franjo, Lavov prethodnik, tijekom 12 godina pontifikata objavio je četiri enciklike, uključujući gotovo 200 stranica dugo pismo kojim poziva na djelovanje protiv klimatskih promjena).

Lav će encikliku predstaviti zajedno s više govornika, među kojima su kardinali, akademici i Olah, koji je 2021. godine suosnovao Anthropic sa šestero bivših zaposlenika OpenAI-ja i danas ondje radi kao vodeći istraživač.

Još nije jasno što će papa napisati u pismu, no Lav je i ranije kritizirao umjetnu inteligenciju, upozoravajući da ta tehnologija “ne može zamijeniti ljudsku inteligenciju” te da ne može prosuđivati između dobra i zla.

Oprez oko “tehnoloških pitanja”

Nekoliko dana ranije Vatikan je objavio da je Lav osnovao studijsku skupinu za umjetnu inteligenciju uoči objave enciklike kako bi proučila “moguće učinke tehnologije na ljudska bića” i “zabrinutost Crkve za dostojanstvo svakog čovjeka”.

Trumpova administracija posljednjih se mjeseci sve češće obrušava na papu, dosljednog kritičara rata u Iranu. Trump je u objavi na Truth Socialu u travnju Lava nazvao “SLABIM po pitanju kriminala i groznim za vanjsku politiku”. Trump je više puta lažno tvrdio da Lav podržava pravo Irana na nuklearno oružje, što papa nikada nije rekao.

Potpredsjednik JD Vance, koji je prešao na katoličanstvo, također je upozorio Lava da “bude oprezan” kada govori o teološkim pitanjima, pozivajući se na papine antiratne izjave. Vanceove komentare osudio je odbor Američke konferencije katoličkih biskupa, koji je poručio da Lavove izjave potvrđuju dugogodišnje crkveno učenje prema kojem je rat opravdan samo “u samoobrani, nakon što svi pokušaji mira propadnu”.

Izvješće Free Pressa tvrdilo je da su dužnosnici Pentagona na sastanku u siječnju prijetili jednom vatikanskom dužnosniku, no Pentagon je to demantirao i izvješće nazvao “uvelike pretjeranim”.

Rastuće napetosti Anthropica s Trumpom

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei u veljači je u blog objavi rekao da se protivi korištenju Anthropiceve tehnologije od strane Ministarstva obrane za masovni domaći nadzor i za potpuno autonomno oružje. Objavu je Trump brzo osudio, nazvavši Anthropic “radikalno lijevom, woke kompanijom” i naloživši saveznim agencijama da prestanu koristiti njegovu tehnologiju.

Ministar obrane Pete Hegseth rekao je da će Anthropic označiti kao “rizik za nacionalnu sigurnost u opskrbnom lancu”, nakon čega je AI kompanija tužila vladu.

Početkom ovog mjeseca glavni tehnološki direktor Pentagona Emil Michael izjavio je da se Anthropic i dalje smatra sigurnosnim rizikom, ali da njegova napredna tehnologija Mythos predstavlja “zaseban trenutak nacionalne sigurnosti”, te da su se članovi administracije sastali s Anthropicom zbog njegova novog moćnog modela.

Kritike politike

Politico je krajem travnja izvijestio da administracija pokušava postići “primirje” s Anthropicom, pozivajući se na šest neimenovanih tehnoloških lobista i stručnjaka za javne politike, od kojih su dvojica povezana s Bijelom kućom.

Olah je ranije kritizirao Trumpa, priznajući u objavi na platformi X u siječnju da se inače ne bavi politikom, ali da ga imigracijske racije administracije “šokiraju do srži”.

Lav je u četvrtak, u govoru na rimskom sveučilištu La Sapienza, upozorio na uporabu umjetne inteligencije u ratovanju, rekavši da bi takvo oružje moglo svijet odvesti u “spiralu uništenja”. Pozvao je na bolju regulaciju AI tehnologije u vojsci “kako ljude ne bi oslobađala odgovornosti za njihove odluke i kako ne bi dodatno produbljivala tragediju sukoba”.

Inače, prema Forbesovim procjenama, Olah je težak 7 milijardi dolara, što ga svrstava na 546. mjesto Forbesove liste najbogatijih ljudi na svijetu.

Conor Murray, novinar Forbesa (link na originalni članak)