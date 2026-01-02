PDV u Rusiji raste na 22 posto zbog ratnih izdataka

Početkom 2026. godine Rusija će dodatno opteretiti kućne proračune građana povećavajući stopu PDV-a s 20 na 22 posto, kako bi se pomoglo financirati rat u Ukrajini.

Očekuje se da će povećanje samo ove godine napuniti državnu blagajnu s dodatnih 1,187 bilijuna rubalja (13 milijardi eura).

Povećanje je odobreno prošle godine, a izazvalo je kritike tvrtki i potrošača koji se već bore s visokom inflacijom i višim cijenama zbog zapadnih sankcija te posljedicama od povećanja obrambenih izdataka.

Porez na dohodak također je porastao od početka rata.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u prosincu da je promjena stope PDV-a nužna za uravnoteženje nacionalnog proračuna, obećavši da vlada u budućnosti planira ponovno smanjiti porezna opterećenja građana.

Također je pozvao tvrtke da se pridržavaju poreznih propisa, upozoravajući da povećanje ne bi trebalo potaknuti sivu ekonomiju, već povećati državne prihode.

U izjavi objavljenoj u rujnu, Ministarstvo financija nastojalo je uvjeriti javnost da će se ispuniti sve obveze socijalne politike, ali je istaknulo da su obrana i sigurnost, kao i zbrinjavanje vojnika i njihovih obitelji, “strateški prioriteti”. Vojna i sigurnosna potrošnja već je činila oko 40 posto državnih rashoda u proračunu za 2025. godinu.

Dok je ratno gospodarstvo pogurnuto velikim narudžbama oružja i visokim isplatama vojnicima i njihovim obiteljima, potaknulo prividni rast u Rusiji, znakovi posustajanja pojavljuju se u civilnim sektorima, jer stanovništvo pati od inflacije.

Očekuje se da će potrošači osjetiti povećanje PDV-a sa svakom kupnjom, unatoč tome što Ministarstvo financija planira zamrznuti poreznu stopu na deset posto za hranu, lijekove i dječje potrepštine.