Pobjeda tehnoloških tvrtki: Zemlje EU-a postigle privremeni dogovor o ublaženim pravilima za AI

Zemlje članice EU-a i zastupnici Europskog parlamenta postigli su u četvrtak preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi Zakona o umjetnoj inteligenciji, uključujući odgodu primjene dijela pravila, u potezu koji kritičari tumače kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških kompanija.

Sporazum je postignut nakon devet sati pregovora, a još ga trebaju formalno potvrditi države članice i Europski parlament u nadolazećim mjesecima. Izmjene se odnose na Zakon o umjetnoj inteligenciji, koji je stupio na snagu u kolovozu 2024., dok se njegova primjena uvodi postupno.

“Današnji sporazum o Zakonu o umjetnoj inteligenciji značajno podupire naše tvrtke smanjivanjem administrativnih troškova”, izjavila je ciparska zamjenica ministra za europske poslove Marilena Raouna. Cipar trenutačno predsjedava Vijećem EU-a.

Promjene su dio šire inicijative Europske komisije za pojednostavljenje novih digitalnih propisa, nakon pritužbi europskih kompanija da ih preklapanje pravila i administrativno opterećenje stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na američke i azijske konkurente.

Prema postignutom dogovoru, primjena pravila za visokorizične sustave umjetne inteligencije — uključujući biometrijske tehnologije te sustave povezane s kritičnom infrastrukturom i provedbom zakona — odgađa se do 2. prosinca 2027. Dosadašnji rok bio je 2. kolovoza ove godine.

Dogovoreno je i izuzeće strojeva iz primjene Zakona o umjetnoj inteligenciji jer su već obuhvaćeni sektorskim propisima, čime je EU djelomično udovoljio zahtjevima industrije.

Istodobno, pregovarači su podržali zabranu AI sustava koji generiraju neovlaštene seksualno eksplicitne sadržaje i tzv. deepfake, odnosno umjetno generirani sadržaj u kojem se osoba s originalne snimke ili fotografije mijenja s nekom drugom osobom zbog širenja lažnih informacija ili obmane. Odluka dolazi nakon kontroverzi vezanih uz sadržaj koji je stvarao chatbot Grok tvrtke xAI Elona Muska na platformi X. Zabrana će se primjenjivati od 2. prosinca.

“Do kraja ove godine svi, a posebno žene i djevojčice, bit će sigurniji od strašnih aplikacija za generiranje golih slika koje su široko dostupne na tržištu EU-a”, izjavila je nizozemska europarlamentarka Kim van Sparrentak.

Od 2. prosinca primjenjivat će se i obvezno označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom vodenim žigom.

Unatoč ublažavanju pojedinih odredbi, europski Zakon o umjetnoj inteligenciji i dalje se smatra najstrožim regulatornim okvirom za AI na svijetu.