Poljska i Kina potpisale sporazum o izvozu peradi

Poljska i Kina potpisale su sporazum o izvozu peradi, izjavio je glasnogovornik poljskog ministarstva vanjskih poslova, dodajući kako se Varšava nada da će isporuke ponovno krenuti u roku od mjesec dana.

Kina je obustavila uvoz peradi iz Poljske u 2024. godini zbog pojave ptičje gripe.

U svibnju Varšava je suzbila virus H5N1, pokazuju podaci Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH).

Vrijednost poljskog izvoza peradi u Kinu procjenjuje se na dvije milijarde zlota (470,69 milijuna eura).

Virus se u međuvremenu ponovo počeo širiti u Europi i od kraja kolovoza pojavu ptičje gripe prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal, Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.

Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, podsjeća Reuters.

Varšava i Peking razgovarali su i o kineskim dozvolama za izvoz rijetkih zemnih minerala u Poljsku i spremni su osigurati uvjete za trgovinu proizvodima dvojne namjene, u skladu s propisima, navodi se u zajedničkom dokumentu koji je u ponedjeljak objavilo kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

Proizvodi dvojne namjene mogu se koristiti u civilne i u vojne svrhe.

Kina i Poljska spremne su potaknuti domaće tvrtke da istraže mogućnosti suradnje u promicanju poljske industrije električnih automobila, dodaje se u priopćenju.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se