Poljska prijavila pojavu ptičje gripe

Poljska je izvijestila o pojavi visoko patogene ptičje gripe H5N1 na dvije farme peradi, izvijestila je Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).

Virus je otkriven na farmi gusaka i na farmi purana u gradu Suszu i usmrtio je oko 4.000 ptica, objavili su u WOAH-u, pozivajući se na izvješće poljskih vlasti.

U svibnju je Varšava bila suzbila virus H5N1, prema podacima WOAH-a.

Virus se u međuvremenu ponovo počeo širiti u Europi i od kraja kolovoza pojavu ptičje gripe prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal i Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.

Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, napominje Reuters.

Varšava je još prošli tjedan poručila da se nada obnovi isporuka u Kinu, u roku od mjesec dana, nakon potpisivanja sporazuma s Pekingom. Izvoz je obustavljen zbog širenja ptičje gripe u 2024. godini.

Vrijednost poljskog izvoza peradi u Kinu procjenjuje se na dvije milijarde zlota (470,69 milijuna eura).