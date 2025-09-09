Porasle cijene poljoprivrednih proizvoda u EU

U drugom tromjesečju 2025. prosječna cijena poljoprivrednih proizvoda u EU porasla je za 5,6% u usporedbi s drugim tromjesečjem 2024.

Prosječna cijena robe i usluga koje se koriste u poljoprivredi i nisu povezane s ulaganjima – poput energije, gnojiva ili stočne hrane – blago je porasla (0,4%) između drugog tromjesečja 2024. i drugog tromjesečja 2025, objavio je Eurostat.

Uspoređujući cijene za drugo tromjesečje 2025. s istim tromjesečjem 2024., došlo je do naglog porasta cijena poljoprivrednih proizvoda poput jaja (+27,8%), voća (+21,1%) i mlijeka (+13,3%). Nasuprot tome, zabilježen je pad cijena cijena maslinovog ulja (-39,9%) i krumpira (-29,1%).

Cijene porasle u većini zemalja EU

Cijene poljoprivrednih proizvoda u drugom tromjesečju 2025. bile su više nego u istom tromjesečju 2024. u svim zemljama EU-a, osim u Grčkoj. Najviše stope zabilježene su u Latviji (+21,8%), Irskoj (+21,1%) i Luksemburgu (+18,4%). Za usporedbu, u Grčkoj je tijekom tog razdoblja zabilježen blagi pad od 0,1%.

Foto: Eurostat

Što se tiče inputa koji nisu povezani s ulaganjima, 17 zemalja EU-a prijavilo je porast cijena u drugom tromjesečju 2025. u usporedbi s istim tromjesečjem 2024. Najveće stope rasta zabilježene su u Nizozemskoj (+6,1%), Mađarskoj (+5,6%) i Austriji (+2,9%).

Među zemljama s nižim cijenama, najveće stope pada zabilježene su na Cipru, u Bugarskoj (obje -3,4%) i u Rumunjskoj (-3,1%).