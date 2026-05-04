Porast cijena luksuznih nekretnina u Europi: Pogledajte tko je na vrhu

Prag je predvodio europsko tržište luksuznih nekretnina u 2025. godini, dok je London zabilježio najveći pad. Tokio je dominirao globalno s porastom od gotovo 60%.

Cijene kuća rastu diljem Europe, a luksuzne nekretnine nisu iznimka. U više od polovice od otprilike 50 gradova koje prat Knight Frankovo izvješće o bogatstvu za 2026. godinu, godišnji rast cijena premašio je 3% u 2025. godini.

Dakle, koji gradovi potiču nagli porast cijena luksuznih nekretnina diljem Europe? I kako se europska tržišta luksuznih nekretnina uspoređuju s ostatkom svijeta?

Knight Frankov Prime International Residential Index prati 100 gradova diljem svijeta, od kojih je 47 u Europi. Prag, glavni grad Češke, zabilježio je najsnažniji rast među europskim gradovima, s porastom cijena od 14,6% u 2025. godini, prenosi Euronews.

Francuski Méribel (9%), portugalski Porto (8,5%) i španjolska Marbella (8,1%) također su zabilježili snažan rast, a svaki od njih prešao je 8%.

Još jedno francusko skijalište, Courchevel, također je zabilježilo snažan porast od 6,9%. Firenca i jezero Como zabilježili su porast od 6,7% odnosno 6,5%.

Švicarski Gstaad (5,5%), talijanski Rim (5,5%) i portugalski Quinta do Lago (5,2%) zabilježili su porast iznad 5%.

Deset najboljih europskih gradova na indeksu imaju zajedničku nit: alpska skijališta, portugalska golf odmarališta i romantični kulturni gradovi dominiraju popisom.

London je zabilježio najveći pad u Europi

Nisu svi europski gradovi zabilježili rast. London je zabilježio najveći pad, s padom cijena luksuznih nekretnina od 4,7% u 2025. godini.

“London se razvija jer promjene poreznih pravila za bogate stanovnike smanjuju proračune i potiču neke da razmotre najam umjesto kupnje“, navodi se u izvješću.

Ibiza, Jersey i Lausanne također su zabilježili blage padove između 1% i 2%.

Među ostalim europskim prijestolnicama, Madrid (5%), Oslo (4,2%) i Berlin (3,4%) zabilježili su solidne dobitke. Rast je bio skromniji u Lisabonu (2,7%), Dublinu (2,3%), Beču (1,3%), Parizu (1,3%) i Bukureštu (0,4%). Stockholm je zabilježio blagi pad od 0,7%, dok su cijene u Edinburghu ostale nepromijenjene.

Tokio – globalni izuzetak

Tokio se ističe kao globalni izuzetak. Cijene luksuznih nekretnina u glavnom gradu Japana porasle su za 58,5% u 2025. U izvješću se navodi da je tržište novoizgrađenih stanova u Tokiju potaknuto nestašicom, niskim kamatnim stopama i snažnom potražnjom iz azijsko-pacifičke regije.

Dubai je zauzeo drugo mjesto s porastom od 25,1% – iako podaci prethode američko-izraelskom napadu na Iran i naknadnom odgovoru Teherana zemljama Perzijskog zaljeva.

Manila i Seul također su se našli među prvih pet, a svaki je zabilježio rast od oko 15-20%.

Prag zaokružuje prvih pet, što ga čini najviše rangiranim europskim gradom u svijetu.

“Na mnogim tržištima, vrhunske stambene nekretnine odvojile su se od šireg sektora stanovanja, potkrijepljene snagom stvaranja bogatstva“, rekao je Liam Bailey, urednik Izvješća o bogatstvu.

Godišnja promjena cijena stambenih nekretnina (2025.); (10 najvećih porasta i padova cijena u 100 gradova); Izvor: Izvješće o bogatstvu Knight Franka za 2026. godinu

Najveći gubitak u Kini i Kanadi

Kineski Guangzhou zabilježio je najveći pad, s padom cijena luksuznih nekretnina od 12,2%. Shenzhen (7,2%), Šangaj (5%) i Peking (4,9%) također su zabilježili velik globalni pad, što ukazuje na široko usporavanje u kineskim gradovima.

Kanadski Toronto i Vancouver zabilježili su pad od oko 7%.

Cijene kuća u EU porasle su za 5,5% godišnje u posljednjem tromjesečju 2025., a tržišta pogodna za turiste poput Portugala, Hrvatske i Španjolske zabilježila su još snažnije dobitke prema Eurostatu.