Porsche očekuje znatno slabije rezultate u ovoj godini

Njemački proizvođač luksuznih sportskih automobila Porsche snizio je prognoze poslovnih rezultata u cijeloj 2025. godini, odgodivši plasman pojedinih električnih modela zbog slabe potražnje.

Porsche sada očekuje profitnu maržu u 2025. od najviše dva posto. Do sada bili su očekivali da će iznositi pet do sedam posto.

Uprava je u petak objavila i da odgađa lansiranje pojedinih potpuno električnih modela, naznačivši nove probleme u poslovanju, nakon oštrog pada dobiti u drugom tromjesečju, uz loše rezultate u Kini i više američke carine.

Početkom srpnja bili su izvijestili da su u prvoj polovini kupcima isporučili oko 146.400 sportskih i terenskih vozila, za šest posto manje nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Isporuke u Kinu potonule su 28 posto, a na matičnom njemačkom tržištu za 23 posto.

Početkom mjeseca Porsche je zbog znatno smanjene tržišne kapitalizacije prebačen iz frankfurtskog indeksa DAX 40 kompanija s najvećom tržišnom vrijednošću u indeks kompanija srednje tržišne vrijednosti MDAX.

Izvršni direktor Porschea Oliver Blume pripisao je izlazak iz vodećeg indeksa “tehničkim faktorima”, rekavši da Deutsche Börse pri uvrštenju u sastav DAX-a uzima u obzir samo dionice kojima se slobodno trguje, a njihov udio u slučaju Porsche AG-a iznosi tek nešto više od 12 posto.

Porsche možda ima manju tržištu kapitalizaciju, priznao je Blume u razgovoru za Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ali je više njegovih dionica, kako je rekao, dostupno široj javnosti.

Grupa Volkswagen odvojeno je pak u petak objavila da će je izmjena Porscheovih planova stajati 5,1 milijardu eura. VW drži 75,4-postotni udio u Porscheu AG.

VW sada očekuje profitnu maržu u ovoj godini u rasponu od dva do tri posto. Do sada bili su očekivali da će iznositi četiri do pet posto.

Holding tvrtka Porsche SE, najveći dioničar Volkswagena i vlasnik 12,1-postotnog udjela u Porsche AG-u, sada u ovoj godini očekuje manju dobit nakon oporezivanja.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se