Porsche SE okreće se obrambenom sektoru

Volkswagenova holding tvrtka Porsche SE vidi potencijal u obrambenoj industriji i planira povećati svoju prisutnost u tom sektoru te nastaviti diverzifikaciju uz zadržavanje temeljnog fokusa na mobilnost i industrijsku tehnologiju, izjavio je izvršni direktor Hans Dieter Pötsch.

Kao prvi korak, holding planira uspostaviti platformu za ulaganja u nove tvrtke za obrambenu tehnologiju, potencijalno u suradnji s drugim investitorima i partnerima.

Porsche SE već je aktivan u razvijanju tehnologija dvostruke namjene, s civilnom i vojnom primjenom. Razmatraju se i mogući udjeli u kapitalu, s naglaskom na područja s visokom primjenom tehnologije, kao što su satelitski nadzor, sustavi izviđanja i senzora, kibernetička sigurnost te logistika i sustavi opskrbe.

Istodobno, holding je u srijedu objavio da je smanjio svoju godišnju prognozu dobiti zbog izazovnih uvjeta u svojim glavnim tvrtkama, Volkswagenu i Porsche AG-u. Sada se očekuje dobit od 1,6 do 3,6 milijardi eura, što je manje od prethodnih smjernica od 2,4 do 4,4 milijarde eura.

U prvih šest mjeseci Porsche SE ostvario je prilagođenu dobit od 1,1 milijardu eura, što je milijardu eura manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Uključujući promjene vrijednosti svojih udjela, neto dobit pala je s 2,1 na samo 0,3 milijarde eura.

Njemački automobilski sektor suočava se s izazovima zbog američkih carina, padom prodaje u Kini i sporim europskim gospodarskim rastom. U drugom tromjesečju, dobit u Volkswagenu i Porscheu naglo je pala, što je također utjecalo na holding, piše dpa.