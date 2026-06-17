Posao vrijedan milijarde: Američki energetski div preuzima obnovu elektroenergetske mreže Venezuele

Dogovor označava jedno od najvećih američkih ulaganja u Venezuelu nakon političkih promjena i otvaranja gospodarstva stranim kompanijama.

Venezuela je potpisala sporazum s General Electricom kojim američki industrijski div preuzima ključnu ulogu u obnovi dotrajale elektroenergetske mreže zemlje, što predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih projekata od političkih promjena početkom godine.

Dogovor dolazi u trenutku kada se najveća južnoamerička naftna sila suočava s kroničnim nestašicama električne energije. U velikom dijelu zemlje, uključujući glavni grad Caracas, građani se svakodnevno suočavaju s nestancima struje koji mogu trajati i do deset sati, što je posljedica dugogodišnjeg zanemarivanja infrastrukture i nedostatka ulaganja.

Povijesni korak za državu

Privremena predsjednica Delcy Rodríguez sporazum je nazvala povijesnim korakom za Venezuelu te istaknula kako je riječ o projektu koji bi trebao pomoći obnovi jednog od najvažnijih javnih sustava u zemlji.

“To je povijesni korak za Venezuelu koji će nam omogućiti obnovu usluge ključne za funkcioniranje države i gospodarstva – opskrbe električnom energijom”, poručila je Rodríguez na predstavljanju projekta uz Erica Graya, čelnika energetskog segmenta tvrtke GE Vernova.

Prvi razgovori između venezuelanske vlade i General Electrica započeli su još u travnju, u trenutku kada je Washington pojačavao pritisak na Caracas da otvori energetski sektor i gospodarstvo bogato prirodnim resursima američkim kompanijama.

Smanjenje energetskog deficita

Prema procjenama oporbenog zastupnika Ezija Angelinija, Venezuela danas troši oko 16 posto više električne energije nego što proizvede. Dnevna proizvodnja iznosi približno 12.000 megavata, dok je elektroenergetski sustav, koji je nacionaliziran još 2007. za vrijeme Huga Cháveza, godinama trpio zbog nedovoljnih ulaganja i lošeg održavanja.

Plan predviđa da GE u prve dvije godine projekta poveća proizvodne kapacitete za jedan gigavat, odnosno 1000 megavata, dok bi u roku od četiri godine dodatni kapaciteti trebali premašiti pet gigavata. Time bi Venezuela značajno smanjila energetski deficit koji opterećuje gospodarstvo i svakodnevni život stanovništva.

Vlada zasad nije objavila vrijednost ugovora, no s obzirom na opseg radova riječ je o projektu koji bi mogao zahtijevati višemilijardna ulaganja i postati jedan od najvećih infrastrukturnih poslova u Latinskoj Americi posljednjih godina.