Postoji li šansa da SAD uđe u recesiju? Evo što otkrivaju novi ekonomski podaci

Kako se promjenjiva carinska politika predsjednika Donalda Trumpa prenosi na ekonomiju, strahovi od recesije obuzeli su potrošače i Wall Street.

Šanse da se SAD suoči s recesijom i dalje su veće nego inače. Goldman Sachs je potvrdio svoju procjenu da postoji 45% vjerojatnosti da će SAD ući u recesiju u sljedećih 12 mjeseci. Glavni ekonomist te investicijske banke, Jan Hatcius, napisao je da i dalje postoji velika vjerojatnost recesije uzrokovane konkretnim događajem.

Hatcius je izjavio da još uvijek postoji značajan rizik da će neke od pauziranih recipročnih tarifa ipak stupiti na snagu. Aludirao je na tarife koje je Trump najavio 2. travnja, prije nego što je mnoge od njih povukao tjedan dana kasnije usred reakcija na financijskim tržištima.

Drugi igrači na Wall Streetu su optimističniji. Solita Marcelli, glavna investicijska direktorica za Ameriku u UBS Wealth Managementu, rekla je da očekuje da će SAD izbjeći potpunu recesiju ove godine jer se sklapaju trgovinski sporazumi i smanjuju carine.

Definicija i praksa

Tehnička definicija recesije je dva uzastopna tromjesečja negativnog rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP). To je sveobuhvatna mjera svih dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji. SAD je upravo zabilježio prvi kvartal negativnog rasta BDP-a od 2022. Iako je ta procjena vjerojatno negativno iskrivljena metodologijom, uključujući način na koji se bilježi skok uvoza zlata, neki će vjerojatno reći da je netko u recesiji ako i drugi kvartal zabilježi negativan BDP.

Međutim, Nacionalni ured za ekonomska istraživanja (NBER), koji se najčešće navodi kao službeno tijelo za utvrđivanje je li došlo do recesije, definira recesiju kao značajan pad ekonomske aktivnosti koji je raširen u cijelom gospodarstvu i traje dulje od nekoliko mjeseci. To znači da bi američko gospodarstvo moglo izbjeći potpunu recesiju čak i ako drugi kvartal postane negativan, ako se brzo oporavi.

Je li Amerika trenutno u recesiji? Ne baš, barem ne još. Poslodavci su u travnju otvorili više radnih mjesta nego što se očekivalo. Stopa nezaposlenosti bila je 4,2%. Goldman predviđa da će nezaposlenost do kraja godine porasti na 4,7%. No stopa nezaposlenosti kretala se između 4% i 4,2% od svibnja 2024., što je unutar povijesnog prosjeka.

Jedan od ključnih pokazatelja recesije na tržištu rada jest tzv. pravilo koje kaže da je recesija započela kada tromjesečni prosjek stope nezaposlenosti poraste za 0,5% u usporedbi s najnižim tromjesečnim prosjekom prethodne godine. Međutim, pokazatelj trenutno ukazuje na puno manju vjerojatnost recesije nego prošlog ljeta, kada je dosegao vrhunac i uzrokovao kratkotrajni pad tržišta u kolovozu.

Kolika je vjerojatnost za recesiju?

Stručnjaci općenito procjenjuju da je vjerojatnost recesije uzrokovane carinama 50-50. Torsten Slack, glavni ekonomist u Apollo Global Managementu, prošli je mjesec napisao da vjeruje da postoji 90% šanse da će SAD upasti u dobrovoljnu trgovinsku recesiju, kritizirajući Trumpovu trgovinsku politiku kao neučinkovito provedenu, iako je njegova administracija naslijedila snažno rastuće gospodarstvo.

Izvršni direktor Bank of America, Brian Moynihan rekao je da temeljna ekonomska prognoza njegove banke ne predviđa recesiju ove godine, dok Morgan Stanley procjenjuje vjerojatnost na 40%, a JP Morgan Chase na 60%.

Lawrence Summers, bivši ministar financija pod predsjednikom Billom Clintonom, rekao je u podcastu New York Timesa u travnju da vjeruje da postoji šansa šest od deset da će recesija započeti ove godine. “Stanka je svakako bolja nego da smo nastavili putem katastrofe kojim smo išli, ali svatko tko misli da je duh vraćen u bocu i da je sada sve u redu trebao bi preispitati svoj stav.” Summers je predvidio da bi takav pad doveo do dodatna dva milijuna nezaposlenih Amerikanaca, što je povećanje od više od 28% u odnosu na 7,1 milijun nezaposlenih u ožujku, kao i do pada godišnjeg dohotka kućanstva od 5000 dolara ili više.

Vlada odbacuje recesiju

Ministar financija Scott Besant, najviši ekonomski dužnosnik administracije izjavio je da u podacima nema ničega što bi ukazivalo na to da je Amerika u recesiji. Direktor Nacionalnog ekonomskog vijeća Kevin Hassett prošli je mjesec za Fox Business rekao da 100% ne očekuje recesiju u 2025. Dodao je da su mu razgovori s direktorima tvrtki pokazali da neizvjesnost oko tarifa neće biti veliki teret za gospodarstvo. Trump je prošli tjedan rekao da ga ne brine recesija. Istovremeno, distancirao se od mogućih slabosti koje smatra ostacima iz vremena bivšeg predsjednika Joea Bidena.

Trgovanje dvama najvrjednijim svjetskim resursima svakako ukazuje na mogućnost globalne recesije. Cijene zlata porasle su ove godine za više od 20%, dosegnuvši rekordnih 3400 dolara po unci. Investitori masovno ulažu u ovu tradicionalnu sigurnu imovinu. Cijene nafte Brent pale su ovog mjeseca na najnižu razinu od 2021. To ukazuje na to da se trgovci pripremaju za moguće globalno usporavanje potražnje za naftom zbog smanjene gospodarske aktivnosti.

Možda najuznemirujući signal u posljednje vrijeme je pad povjerenja prosječnih Amerikanaca u gospodarstvo. U travnju je anketa Conference Boarda o povjerenju potrošača pala na najnižu razinu od 2020. Anketa Sveučilišta u Michiganu zabilježila je najveći tromjesečni pad optimizma potrošača od 1990., između siječnja i travnja. Ipak, potrošnja se održala – maloprodaja je porasla za 1,4% u ožujku u odnosu na veljaču, prema izvješću Zavoda za popis stanovništva od 16. travnja, što je više od očekivanog mjesečnog rasta od 1,2%.

