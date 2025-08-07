Potražnja za kontejnerskim prijevozom odolijeva neizvjesnosti u trgovini

Svjetska potražnja za kontejnerskim prijevozom odolijeva neizvjesnosti u svjetskoj trgovini budući da su slabije rezultate u Sjevernoj Americi nadoknadile pojačane narudžbe iz drugih dijelova svijeta, izvijestio je u četvrtak danski brodarski div A.P. Moller-Maersk.

Obujam kontejnerskog prijevoza tereta trebao bi ove godine porasti za dva do četiri posto, procjenjuju u danskom divu, izmijenivši svibanjsku procjenu koja je pokazivala mogući pad za jedan posto, ali i rast za četiri posto.

Novi raspon podrazumijeva slabiji rast u drugoj polovici godine.

SAD je smanjio uvoz, ali druge su ga regije pojačale, uključujući i Europu, i time više nego nadoknadile američki pad, navodi Maersk u izvješću o poslovnim rezultatima u drugom tromjesečju.

“Potražnja je ostala otporna, čak i uz oscilacije na tržištu i povijesnu neizvjesnost u svjetskoj trgovini, a mi smo ponovo reagirali primjerenom brzinom i fleksibilnošću”, rekao je izvršni direktor Vincent Clerc.

Dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA) porasla je u razdoblju od travnja do lipnja za sedam posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje i iznosila je 2,3 milijarde dolara, pokazuje izvješće danske kompanije. Prihod je uvećan za tri posto, na 13,1 milijardu dolara.

U cijeloj 2025. godini Maersk sada očekuje temeljnu dobit prije kamata, poreza, amortizacije i deprecijacije u rasponu od osam do 9,5 milijardi dolara. Do sada bili su očekivali da će se kretati u rasponu od šest do devet milijardi dolara.

Američko-kineska trgovina urušila se tokom proljeća zbog eskalacije carinskog sukoba i brodari poput MSC-a i COSCO-a bili su prisiljeni obustaviti redovne linije i otkazati pojedina putovanja. Washington i Peking dogovorili su u međuvremenu primirje, ali još nije sigurno hoće li postići trgovinski dogovor do krajnjeg roka, određenog za 12. kolovoza.

