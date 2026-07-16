Potrošnja energije za hlađenje u Europi udvostručila se u šest godina: Koje zemlje troše najviše?

Posljednje tri godine bile su najtoplije u povijesti globalnih mjerenja. Potrošnja energije za hlađenje također je u porastu, a potrošnja kućanstava u EU udvostručila se u samo šest godina.

Lipanj 2026. bio je najtopliji lipanj u povijesti mjerenja za zapadnu Europu i drugi najtopliji u svijetu, prema Copernicusu. Tri najtoplije godine u povijesti mjerenja u svijetu bile su 2024., 2023. i 2025., tim redom.

Rastuće temperature i toplinski valovi potiču sve više ljudi na korištenje klimatizacije. To povećava potražnju za energijom diljem Europe. Potrošnja energije u kućanstvima za hlađenje u EU udvostručila se između 2018. i 2024. godine.

Kako se, dakle, mijenja potrošnja energije za hlađenje diljem Europe? Koje su zemlje zabilježile najveći porast? I u kojim zemljama hlađenje čini najveći udio potrošnje energije?

Količina energije potrošene u kućanstvima za hlađenje u EU jasno pokazuje kako potražnja raste. Povećala se s 40,5 tisuća teradžula (TJ) u 2018. na 80,4 tisuće TJ u 2024., što je povećanje od 99%.

U 2010. godini iznosila je samo 15,5 tisuća TJ, što znači da je potrošnja porasla za 420% tijekom 14 godina, prenosi Euronews.

Kvaka iza najvećih porasta

Promjena između 2018. i 2024. uvelike varira diljem Europe. Međutim, ove stope rasta treba tumačiti s oprezom.

Neke zemlje koje su prije koristile malo ili nimalo energije za hlađenje počele su primjenjivati ​​klimatizaciju i druge metode hlađenja. Iako je njihova potrošnja i dalje niska, to može rezultirati vrlo visokim postotnim povećanjem.

U Austriji je, na primjer, potrošnja energije u kućanstvima za hlađenje porasla s 22 TJ u 2018. na 253 TJ u 2024. godini.

To Austriju čini zemljom koja je zabilježila najveći porast potrošnje energije za hlađenje između 2018. i 2024., preko 1000%. Među zemljama EU-a, Češka je zabilježila porast potrošnje energije za hlađenje od 244%. Italija je na trećem mjestu s porastom od 193%, što naglašava kako potražnja nastavlja rasti čak i u zemlji u kojoj je klimatizacija već uobičajena.

Promjena potrošnje energije za hlađenje između 2018. i 2024. (Nula označava da nije prijavljena potrošnja energije za hlađenje); Izvor: Eurostat

Potrošnja energije za hlađenje prostora također se više nego udvostručila u Mađarskoj (171%), Finskoj (163%), Španjolskoj (127%), Sloveniji (114%) i Grčkoj (103%) u tom razdoblju.

Uz Italiju, porast u Španjolskoj i Grčkoj pokazuje kako potrebe za hlađenjem rastu diljem južne Europe.

Među najvećim gospodarstvima EU-a, Francuska je zabilježila rast od 52%, dok je Njemačka ostala relativno stabilna s porastom od samo 8%.

Nula na grafikonu označava da nije prijavljena potrošnja energije za hlađenje, a ne da nije bilo povećanja.

Hlađenje čini značajan udio u nekim zemljama

Udio energije korištene za hlađenje prostora u konačnoj potrošnji kućanstava uvelike varira diljem Europe, što odražava razlike u klimi i geografiji.

Od 2024. godine, prosjek EU-a bio je samo 0,84%, odnosno ispod 1%.

Međutim, hlađenje čini značajan udio potrošnje energije u kućanstvima u nekim zemljama. Cipar prednjači sa 16% potrošnje energije u kućanstvima koja se koristi za hlađenje. Dvoznamenkasti je broj i na Malti (15%) i u Albaniji (13,4%), zemlji kandidatkinji za EU.

Udio je iznad 2% u Sjevernoj Makedoniji (3%), Crnoj Gori (2,9%), Španjolskoj (2,5%), Italiji (2,3%) i Hrvatskoj (2,1%).

Kada se uključe zemlje kandidatkinje, Turska ima treću najveću potrošnju energije za hlađenje, s 13,6 tisuća TJ.

Toplinski valovi u lipnju 2026. povećavaju potražnju i cijenu električne energije

Rastuća potreba za hlađenjem već mijenja europsko tržište električne energije.

Tijekom toplinskih valova u lipnju 2026. potražnja za električnom energijom naglo je porasla u četiri najveća gospodarstva EU-a, a Francuska je zabilježila najveći porast. Prema francuskom operatoru mreže RTE, svaki porast temperature od 1°C obično dodaje između 0,7 gigavata (GW) i 1 GW potražnje za električnom energijom, a hlađenje vjerojatno čini dodatnih 10 do 14 GW tijekom najtoplijih dana.

Veća potražnja naglo je podigla veleprodajne cijene električne energije. Cijene su u Njemačkoj premašile 200 eura po megavatsatu (MWh), Francuskoj gotovo 160 eura/MWh, a u Španjolskoj premašile 110 eura/MWh.

Nagli porast nije bio uzrokovan samo rastućom potražnjom za hlađenjem, već i ograničenom ponudom, budući da se slaba proizvodnja energije vjetra u Njemačkoj poklopila s privremenim smanjenjem proizvodnje nuklearne energije u Francuskoj uzrokovanim neuobičajeno toplom riječnom vodom.

Iako se porast veleprodajnih cijena ne odražava odmah na računima kućanstava, dugotrajna povećanja mogu na kraju povećati maloprodajne cijene električne energije.

Europa se zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka. Prema podacima FAO-a, 10 zemalja koje su 2023. godine doživjele najveći porast temperature nalazile su se u Europi, što odražava rastući utjecaj klimatskih promjena na kontinent.