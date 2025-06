Potrošnja u turizmu porast će trostruko do 2040., na 15 bilijuna dolara. Kakve su prilike za Hrvatsku?

Prema novom izvještaju Boston Consulting Group (BCG), vrijednost turističkih putovanja će se utrostručiti do 2040. godine, s današnjih pet na 15 bilijuna dolara.

No, ovaj rast ne potiču međunarodna, već domaća putovanja. Predviđa se kako će domaća turistička putovanja ostvariti prihod od gotovo 12 bilijuna dolara do 2040. godine, dok će se prihodi od putovanja unutar regija utrostručiti s više od dva bilijuna dolara. Prihodi od međunarodnih putovanja će se najbrže povećati, no imat će najmanji udio s 1,4 bilijuna dolara.

Sljedeći val putnika sve više će dolaziti iz zemalja rastućih tržišta, poput Kine, Indije, Saudijske Arabije i Vijetnama, koji će nadmašiti brojke tradicionalnih turista iz SAD-a, Ujedinjenog Kraljevstva i Njemačke.

Ovo su samo neka od saznanja BCG-ovog izvještaja Otkrivanje prilika vrijednih 15 bilijuna dolara u turizmu, koji se temelji na anketi u kojoj je sudjelovalo pet tisuća putnika iz 11 zemalja, a proveo ju je Centar za analizu kupaca uz analizu uzoraka putovanja diljem 68 tržišta.

“Unatoč tomu što je Hrvatska poznata po sunčanim plažama i moru, turisti će u skoroj budućnosti tražiti više od svojih putovanja. Bit će u potrazi za autentičnim iskustvima, osobnim razvojem te većom povezanosti s lokalnom zajednicom. Hrvatska ima snažan potencijal razvoja turizma u smjeru wellnessa, gastronomije, kulture i održivosti kojim može ispuniti zahtjeve budućih turista.” pojašnjava Melanie Seier-Larsen, direktorica i partnerica u BCG-u zadužena za Hrvatsku.

Melanie Seier-Larsen; Foto: Boston Consulting Group

Potencijal ka razvitku raznolikog turizma Hrvatska može izraziti kroz prirodna bogatstva koja mogu služiti za aktivan boravak u prirodi, bogatu gastronomsku ponudu te vjerske i hodočasničke destinacije. Plitvička jezera, Krka i područja Gorskog Kotara i Like savršeni su za boravak na otvorenom, biciklizam ili planinarenje, a snažna vjerska tradicija, uz mjesta poput Marije Bistrice i Sinja, nudi dodatno bogatstvo vjerskog turizma koji pruža spoj duhovnosti i kulturne baštine.

Uz dodatni razvitak i usavršavanje autentičnog identiteta, hrvatska gastronomija može dodatno napredovati. Naglašavanjem posebne raznolikosti koja seže od mediteranskih do srednjoeuropskih okusa te razvojem prepoznatljivih restorana, hrvatska kuhinja može postati značajan motivator dolaska turista.

“Kroz proširenje turizma s obale i na unutrašnjost te na razvoju ponude za različite skupine pojedinaca, bile to obitelji ili poslovni putnici, individualni ili multigeneracijski turisti, Hrvatska može postati destinacija koja je privlačna brojnim vrstama budućih turista”, poručila je Seier-Larsen.

Putnika budućnosti oblikuju trendovi

Milenijalci i Generacija Z trenutačno su globalno najutjecajniji turisti. U usporedbi sa starijim generacijama, planiraju više putovanja i troše više. Mlađi putnici su digitalno potkovani i društveno osviješteni.

Individualna putovanja nekada su bila nišna, a danas su uobičajena. Danas 18 od 39 posto putnika ide na samostalna putovanja. Često je riječ o mladim pustolovima koji traže kulturna ili duhovna iskustva ili im je boravak u wellnessu draži nego ležanje na plaži.

“Bleisure” putovanja nisu samo fenomen doba pandemije. Više od 70 posto putnika iz Kine, Indije, Nigerije i Saudijske Arabije planira kombinirati poslovna i turistička putovanja. U SAD-u, UK-u i Njemačkoj to planira od 15 do 30 posto putnika.

Što žele putnici?

Pogled na to što se smatra odmorom se mijenja, ali na svim tržištima su odmor i provođenje kvalitetnog vremena s obitelji i dalje glavni razlozi za putovanje. Izvještaj BCG-a naglašava kako unatoč tome što su tradicionalna putovanja na more, urbane avanture i iskustva u prirodi i dalje popularna, putnici sve više istražuju kulturu, zdravlje, wellness te se odlučuju na duhovna i religiozna putovanja. Gastronomski turizam također raste, a hranu su kao glavni povod za putovanje naveli kineski, vijetnamski i indonezijski turisti.

“Ljudi traže putovanja koja odražavaju njihovu osobnost”, rekao je Dennis Utzerath, direktor i partner u BCG-u te suautor izvještaja. “Tradicionalan bijeg na plažu ili u grad nije posve izgubio svoju čar, ali sve više putnika kao prioritet stavlja osobno ispunjenje uz opuštanje.”

Umjetna inteligencija je novi turistički agent

Putnici, pogotovo oni koji dolaze iz rastućih tržišta, koriste umjetnu inteligenciju pri planiranju svojih putovanja. Mnogi potrošači iz Kine (65 posto), Indije (59 posto), Indonezije (58 posto) i Vijetnama (51 posto) navodi kako koriste alate umjetne inteligencije i chatbotove pri planiranju i rezervaciji putovanja. No, 79 do 85 posto putnika s istih tržišta navodi kako im je ljudski kontakt i dalje važan.

“Putnici sutrašnjice će biti drugačiji po onome tko su, s kime (ili bez koga) putuju, što očekuju i kako donose odluke”, izjavila je Lara Koslow, direktorica i partnerica u BCG-u koja je također koautorica izvještaja. “Turističke agencije će morati predvidjeti ove promjene kako bi ostale relevantne, jer će u suprotnom biti izostavljene s plana putovanja.”