Povijesna presuda: Prvi put jedna naftna kompanija proglašena krivom zbog “greenwashinga”

Sud u Parizu donio je presudu protiv TotalEnergiesa zbog preuveličavanja klimatskih obećanja. Ovaj slučaj mogao bi postati važan pravni presedan za korporativno ekološko oglašavanje, koje se u Europskoj uniji suočava s novim, strožim regulativama.

Francuski sud u četvrtak, 23. listopada, presudio je da je naftni i plinski div TotalEnergies koristio “obmanjujuće trgovačke prakse” preuveličavajući svoja klimatska obećanja — što su aktivisti opisali kao prvu presudu te vrste u svijetu protiv velike naftne kompanije zbog klimatske dezinformacije.

Ovaj slučaj mogao bi postati važan pravni presedan za korporativno ekološko oglašavanje, koje se u Europskoj uniji suočava s novim, strožim regulativama, piše Le Monde. U Europi su sudovi već presudili protiv nizozemske aviokompanije KLM 2024. i njemačke Lufthanse u ožujku 2025. zbog obmanjivanja potrošača o njihovim naporima da smanje utjecaj letenja na okoliš. Međutim, organizacija ClientEarth, koja pomno prati sudsku praksu protiv naftne i plinske industrije, istaknula je da je ova presuda prva takva u svijetu protiv naftne kompanije za “greenwashing” — praksu u kojoj se tvrtka lažno prikazuje kao ekološki odgovorna.

Obmanjujuća trgovačka praksa

Sud u Parizu utvrdio je da je TotalEnergies iznosio tvrdnje koje su “obmanule potrošače” navodeći ih da povjeruju kako će kompanija postići ugljičnu neutralnost do 2050., unatoč istodobnom povećanju proizvodnje nafte i plina. Sud je, međutim, odbacio optužbe koje se odnose na prirodni plin i biogoriva, iako su aktivisti tvrdili da je kompanija lažno promovirala te energente kao čiste izvore energije.

Organizacija Greenpeace i dvije druge ekološke udruge poručile su za AFP da je riječ o “ključnom pravnom presedanu protiv klimatske dezinformacije.

Građanski postupak proizlazi iz tužbe koju su u ožujku 2022. pokrenule tri ekološke organizacije, optužujući TotalEnergies za “obmanjujuće trgovačke prakse” zbog reklama u kojima je tvrdio da može dosegnuti ugljičnu neutralnost uz istodobnu proizvodnju nafte i plina. Tužitelji su se odlučili za taj pravni okvir jer francuski zakon ne sadrži posebno kazneno djelo “greenwashinga”.

“Fosilna goriva imaju najnižu emisiju”

Počevši od svibnja 2021., TotalEnergies je oglašavao svoj cilj “neto nula do 2050., zajedno sa društvom” i isticao plin kao “fosilno gorivo s najnižim emisijama stakleničkih plinova”. U to je vrijeme tvrtka promijenila ime iz Total u TotalEnergies, kako bi naglasila ulaganja u vjetroelektrane i solarne panele.

Tužba se odnosila na oko 40 “lažnih oglasa”, od kojih se neki i danas koriste, tvrde klimatske organizacije. Sudu je predloženo da zabrani njihovo korištenje i da naloži TotalEnergiesu da na svojim oglasima objavi upozorenja o utjecaju fosilnih goriva na klimu.