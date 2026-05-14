Povijesni presedan: Četiri člana iste obitelji postala četiri najbogatije osobe u državi

Najbogatiji čovjek Južne Koreje, Lee Jae-yong, sada raspolaže bogatstvom procijenjenim na 34 milijarde dolara. Snažan rast dionica Samsunga pretvorio je njegove mlađe sestre Boo-jin i Seo-hyun te majku Hong Ra-hee u drugu, treću i četvrtu najbogatiju osobu u zemlji.

Četvero članova obitelji Lee, koja kontrolira Samsung, sada su najbogatiji ljudi Južne Koreje, što je prvi put da četiri najbogatija milijardera u zemlji dolaze iz iste obitelji.

Dionice njihove ključne kompanije Samsung Electronics skočile su 40 posto tijekom posljednjih mjesec dana, potaknute eksplozivnom potražnjom za memorijskim čipovima potrebnima za umjetnu inteligenciju.

Najbogatiji čovjek Južne Koreje, Lee Jae-yong, izvršni predsjednik Samsung Electronicsa, sada raspolaže bogatstvom procijenjenim na 34 milijarde dolara, prema Forbesovoj listi milijardera. To je povećanje od 12,4 milijarde dolara u odnosu na kraj ožujka, kada je finalizirana lista 50 najbogatijih ljudi u zemlji.

Njegove mlađe sestre Boo-jin (12,4 milijarde dolara) i Seo-hyun (12 milijardi dolara), kao i majka Hong Ra-hee (11,2 milijarde dolara), postale su druga, treća i četvrta najbogatija osoba u Južnoj Koreji.

Vrijednost iznad bilijun dolara

Boo-jin je predsjednica i izvršna direktorica hotela Shilla, jednog od vodećih luksuznih hotela i konferencijskih centara u Seulu. Seo-hyun vodi strateško planiranje u Samsung C&T-u, kompaniji koja djeluje kao de facto holding Samsung grupe. Hong Ra-hee bila je direktorica Samsungova muzeja umjetnosti Leeum i muzeja Ho-Am prije nego što je odstupila 2017. godine.

Obitelj Lee najveći dio bogatstva crpi iz udjela u Samsung Electronicsu, čije su dionice tijekom posljednjih godinu dana porasle čak pet puta. Samsung je najveći svjetski proizvođač memorijskih čipova za umjetnu inteligenciju prema prihodima od prodaje.

Njegova visokopropusna memorija (HBM) koristi se za pogon AI čipova kompanija poput Nvidije, AMD-a i Alphabeta. Istodobno, snažno raste i potražnja za Samsungovim standardnim memorijskim čipovima. Primjerice, NAND flash memorija, koja služi za dugoročnu pohranu podataka u SSD diskovima, koristi se u podatkovnim centrima za pohranu golemih skupova podataka potrebnih za razvoj umjetne inteligencije.

Prošlog tjedna tržišna vrijednost Samsung Electronicsa dosegnula je bilijun dolara, čime je postao tek druga azijska kompanija nakon tajvanskog TSMC-a koja je ušla u klub kompanija vrijednih više od bilijun dolara.

Dobit porasla 756 posto

Kompanija je prošlog mjeseca objavila rekordne kvartalne prihode i dobit, ponajviše zahvaljujući poslovanju s čipovima. Prihodi su u prvom kvartalu porasli 69 posto na godišnjoj razini i dosegnuli 133,9 bilijuna wona (oko 89 milijardi eura), dok je operativna dobit skočila čak 756 posto na 57,2 bilijuna wona (oko 38 milijardi eura).

Analitičari Barclaysa u nedavnoj su analizi procijenili da će Samsung ove godine utrostručiti prihode od HBM memorije.

“Neravnoteža između ponude i potražnje ne pokazuje znakove smirivanja, a s obzirom na to da će podatkovni centri 2027. zahtijevati još više memorijskih kapaciteta, ubrzano povećanje proizvodnje vjerojatno neće značajno zatvoriti jaz ni ove ni sljedeće godine”, poručili su analitičari.

Otac Lee Jae-yonga, Lee Kun-hee, preminuo je 2020. godine u dobi od 78 godina, ostavivši obitelji jedan od najvećih računa za porez na nasljedstvo u povijesti Južne Koreje.

Samsung je 1938. osnovao njegov otac Lee Byung-chull kao trgovačku kompaniju, koja se ubrzo pretvorila u golemi konglomerat s interesima u prehrambenoj industriji, tekstilu, elektronici i brojnim drugim sektorima.

