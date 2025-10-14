Povijesni zaokret: Najveća europska ekonomija više neće oporezivati umirovljenike koji i dalje rade

Suočena s trogodišnjom stagnacijom i sve većim manjkom kvalificiranih radnika, Njemačka pokušava preokrenuti trend uvođenjem poreznih olakšica za umirovljenike koji odluče ostati radno aktivni.

Nijemci koji odluče raditi i nakon odlaska u mirovinu moći će zarađivati do 2000 eura mjesečno bez plaćanja poreza, u sklopu plana kancelara Friedricha Merza kojim želi riješiti problem nedostatka radne snage i potaknuti oporavak najvećeg europskog gospodarstva.

Prema nacrtu zakona u koji je Financial Times imao uvid, vlada procjenjuje da će mjera državu godišnje stajati oko 890 milijuna eura od trenutka stupanja na snagu, 1. siječnja.

Tzv. “aktivni mirovinski plan”, koji je bio jedno od Merzovih predizbornih obećanja, očekuje se da će u srijedu odobriti njegova koalicija sa Socijaldemokratima.

Najkraće radno vrijeme

Cilj je ublažiti posljedice starenja radne snage, dok se njemačko gospodarstvo već tri godine suočava sa stagnacijom i kroničnim nedostatkom kvalificiranih radnika.

Riječ je o jednoj od strukturnih promjena koje vlada provodi u sklopu najavljenog “jesenskog paketa reformi”.

Njemačka se suočava s najozbiljnijim demografskim izazovima u Europi. Do 2035. godine čak 4,8 milijuna radnika — odnosno devet posto radne snage — otići će u mirovinu, što će dodatno opteretiti mirovinski sustav i gospodarstvo.

Osim smanjenja broja radnika, Njemačka ima i najkraće prosječno radno vrijeme među svim članicama OECD-a, a udio zaposlenih na nepuno radno vrijeme više se nego udvostručio — na 30 posto radne snage od ranih 1990-ih, uglavnom zahvaljujući većem udjelu žena u radnoj snazi.

Uspjeh reforme u Grčkoj

Rad nakon umirovljenja u Njemačkoj je već dopušten, kao i u većem dijelu Europe, ali Berlin ga sada želi učiniti privlačnijim poreznim olakšicama.

Slične mjere provode i druge zemlje, među kojima je Grčka, koja je zabilježila znatan uspjeh.

Od kada je Atena dopustila umirovljenicima da zadrže punu mirovinu i uvela smanjenu poreznu stopu od 10 posto na dodatne prihode, broj zaposlenih umirovljenika porastao je s 35.000 u 2023. na više od 250.000 do rujna ove godine, prema podacima grčkog ministarstva rada.