Povijesno ulaganje: Eurostar naručio vlakove na kat vrijedne 2 milijarde eura

Eurostar je otkrio planove za prvu vožnju vlakova na kat kroz tunel ispod La Manchea.

Željeznički prijevoznik potvrdio je da će naručiti između 30 do 50 vlakova proizvođača Alstom, čime će na kraju povećati veličinu svoje flote za gotovo trećinu.

U ugovoru vrijednom 2 milijarde eura (1,74 milijarde funti), potvrđenom u srijedu, Eurostar je naručio 30 vlakova Celestia, s opcijom za još 20. Očekuje se da će prvih šest vlakova početi koristiti 2031. godine.

Svaki vlak trebao bi biti dug 200 metara. To bi bili prvi brzi vlakovi na kat koji su prošli kroz tunel La Manche.

Izvršna direktorica Eurostara Gwendoline Cazenave rekla je da je posebno ponosna što prvi put u Veliku Britaniju uvodi vlakove na kat, dodajući da će oni putnicima donijeti iznimnu udobnost.

Eurostar je prošle godine prevezao 19,5 milijuna putnika. Cazenove je istaknula da tvrtka ima za cilj povećati taj broj na 30 milijuna.

Tvrtka je izjavila da će flota novih vlakova, od kojih će neki zamijeniti starije, dovesti do 30%-tnog povećanja broja vlakova koji prometuju u Londonu.

Ugovor o novim vlakovima dolazi nakon što je Eurostar u lipnju najavio plan proširenja koji uključuje nove rute iz Londona za Ženevu i Frankfurt.

Novi vlakovi morat će proći višegodišnji proces certificiranja za vožnju u tunelu ispod La Manchea, u svim zemljama u kojima Eurostar prometuje.

Bit će visoki 4,33 metra, samo 16 cm viši od modela E320 koji su trenutno u upotrebi.

Novinar Tony Miles rekao je za BBC da bi prodaja više mjesta u vlakovima Eurostara potencijalno mogla dovesti do nižih cijena za putnike.

“Vožnja vlakom košta potpuno isto, bez obzira ima li dvostruko više sjedala ili ne“, rekao je.

Sugerirao je da je Eurostar povukao lukav potez najavom uvođenja vlakova na kat kao odgovor na glasine o povećanoj konkurenciji drugih željezničkih tvrtki.

Iako je brza pruga između St. Pancrasa i tunela ispod La Manchea izgrađena prema europskim standardima koji omogućuju korištenje viših vlakova, budući da su vlakovi na kat uobičajeni na kontinentu, čini se malo vjerojatnim da će postati norma u britanskoj željezničkoj mreži.

Eurostar je trenutno jedina tvrtka koja trenutno nudi željezničke usluge preko La Manchea između Londona i Pariza.