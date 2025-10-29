Poznati indijski milijarder upleten u kupnju ruske nafte prevezene brodovima s crne liste

Rafinerija Guru Gobind Singh u Bathindi, u saveznoj državi Punjab, čiji je Mittal suvlasnik, primila je ove godine najmanje četiri pošiljke sirove nafte vrijedne gotovo 280 milijuna dolara, koje su većim dijelom puta iz Rusije prevezene na brodovima pod sankcijama.

Prema analizi satelitskih snimaka, podataka o pomorskom prijevozu i carinskih zapisa koju je proveo Financial Times, energetski joint venture indijskog industrijskog magnata Lakshmija Mittala kupovalo je rusku naftu prevezenu brodovima koji se nalaze na popisu sankcioniranih plovila.

Kako navodi Financial Times, rafinerija Guru Gobind Singh u Bathindi, u saveznoj državi Punjab, čiji je Mittal suvlasnik, primila je ove godine najmanje četiri pošiljke sirove nafte vrijedne gotovo 280 milijuna dolara, koje su većim dijelom puta iz Rusije prevezene na brodovima pod sankcijama. Ta je rafinerija deseta po veličini u Indiji, s kapacitetom prerade od 11,3 milijuna tona godišnje.

“Nafta je prevožena na brodovima koji se nalaze na američkoj crnoj listi između srpnja i rujna, s arktičke luke Murmansk do Omanskog zaljeva“, stoji u izvješću. Dodaje se i kako su svi brodovi uključeni u taj proces nastojali “prikriti” svoje aktivnosti pomoću “obmanjujućih praksi”, uključujući isključivanje transpondera ili emitiranje lažnih pozicija.

Pritisak Amerike

Nije poznato tko je organizirao prijevoz nafte na sankcioniranim tankerima, niti je li HPCL-Mittal Energy Limited (HMEL) – entitet koji posjeduje rafineriju – bio svjestan njihove upotrebe, navodi se u izvješću. HMEL je zajedničko ulaganje između dijela Mittal grupe i Hindustan Petroleum Corporation Limited, pri čemu obje strane drže po 49 posto udjela, dok je preostalih dva posto u vlasništvu financijskih institucija, prema podacima kompanije.

Ova otkrića dolaze u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na indijske kompanije da prestanu kupovati rusku naftu. Trumpova administracija prošlog je tjedna uvela sankcije protiv Rosnefta i Lukoila, dvaju vodećih ruskih proizvođača nafte, u pokušaju da prisili ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore s Ukrajinom.

Indija je, nakon što je Putin u veljači 2022. pokrenuo sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu, postala jedan od najvećih uvoznika ruske sirove nafte. Prema podacima analitičke grupe Kpler, Rusija je ove godine izvozila prosječno pet milijuna barela nafte dnevno morem, od čega je 1,7 milijuna barela dnevno kupovala Indija, dok je sljedeći najveći kupac bila Kina.

Tko je Lakshmi Mittal?

Lakshmi Mittal obnaša dužnost predsjednika uprave tvrtke ArcelorMittal, najveće svjetske čeličane i rudarske kompanije po obujmu proizvodnje, s prihodom od 62,4 milijarde dolara. Potječe iz obitelji koja se generacijama bavi čeličnom industrijom, no odvojio se od braće i sestara kako bi osnovao Mittal Steel, koju je kasnije 2006. spojio s francuskim Arcelorom.

ArcelorMittal je 2024. godine ostvario neto dobit od 1,3 milijarde dolara, što je porast od više od 40 posto u odnosu na 919 milijuna dolara iz 2023. godine.

Godine 2019., Arcelor i Nippon Steel dovršili su preuzimanje kompanije Essar Steel u vrijednosti od 5,9 milijardi dolara — tvrtke koja je nekoć bila u vlasništvu bivših milijardera Shashija i Ravija Ruie.

Godine 2021. Mittal je predao funkciju glavnog izvršnog direktora svom sinu Adityji Mittalu, ali je zadržao položaj izvršnog predsjednika kompanije ArcelorMittal.

Na Forbesovoj listi svjetskih milijardera trenutno se nalazi na 103. mjestu, s procijenjenim bogatsvom od 21,6 milijardi dolara. Na listi najbogatijih Indijaca, zauzima 12. mjesto. Trenutno živi u Londonu, ali je ranije ove godine rekao suradnicima da planira napustiti Ujedinjeno Kraljevstvo zbog nedavnih promjena poreznih propisa.