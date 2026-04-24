Poznati proizvođač čokolade ukida radna mjesta prvi put nakon 110 godina

Njemački proizvođač čokolade Ritter Sport planira gasiti radna mjesta, prvi put u 110 godina poslovanja, nakon loših rezultata u 2025. godini, rekao je glasnogovornik.

Uprava je najavila otkaze u sjedištu tvrtke u blizini Stuttgarta, gdje će, prema riječima glasnogovornika za novinsku agenciju dpa, biti ukinuto otprilike svako deseto radno mjesto.

Poslovanje opterećuju viši troškovi sirovina, osobito kakaa, ali i energije i pakiranja, uz značajan pad potražnje.

Ritter Sport zapošljava oko 1.900 radnika na svjetskoj razini i već je najavio da planira smanjiti troškove i pojednostaviti organizacijsku strukturu. U sjedištu u Waldenbuchu radi oko 1.000 zaposlenika, od čega nešto više od 600 u administraciji.

Prema aktualnim planovima, uprava planira ukinuti oko 70 administrativnih radnih mjesta.

Unatoč većem prihodu, tvrtka je u 2025. godini poslovala s gubitkom, a operativna dobit bila je znatno slabija no što se očekivalo. Glavni je uzrok gubitka nagli rast troškova sirovina, iako konkretni iznosi nisu objavljeni.

Prihod je pak, prema preliminarnim i valutno prilagođenim podacima objavljenima u siječnju, porastao za 17,7 posto, na 712 712 milijuna eura.

Skok ipak nije bio dovoljan da nadoknadi ogroman rast troškova, navodi uprava.

Prihod je porastao prije svega zbog podignutih cijena dok je obujam prodaje smanjen.

Cijene kakaa znatno su porasle u proteklim godinama pod utjecajem strahovanja da bi biljne bolesti i ekstremni vremenski uvjeti mogli ugroziti urod kakaovca u zapadnoj Africi. Proizvođači i trgovci stoga su veće troškove u velikoj mjeri prenijeli na kupce.

U Njemačkoj je cijena čokolade u ožujku bila u prosjeku za 71 posto viša nego 2020. godine.

Kakaovac je pak u međuvremenu znatno pojeftinio budući da je urod bio bolji no što se očekivalo i neki proizvođači čokolade snizili su cijene, napominje dpa.