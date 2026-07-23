Prehrambeni div podigao prognozu rasta i osniva tvrtku za vode vrijednu 4,9 milijardi eura

Nestlé od zajedničkog ulaganja s fondom Platinum Equity očekuje oko tri milijarde eura prihoda, a nakon boljih rezultata u drugom tromjesečju povećao je i prognozu organskog rasta prodaje za ovu godinu.

Nestlé je nadmašio očekivanja analitičara u drugom tromjesečju te istodobno najavio osnivanje zajedničke tvrtke s američkim investicijskim fondom Platinum Equity, kojom izdvaja poslovanje s vodama i premium pićima. Švicarski prehrambeni div od transakcije očekuje oko tri milijarde eura prihoda.

Nova kompanija Peranel bit će u zajedničkom vlasništvu Nestléa i Platinum Equityja, pri čemu će svaki partner imati po 50 posto udjela. U njezin portfelj ulazit će više od 30 brendova prisutnih na 120 tržišta, uključujući S.Pellegrino, Acqua Panna, Source Perrier i Nestlé Pure Life. Vrijednost kompanije procijenjena je na 4,9 milijardi eura, a zaključenje transakcije očekuje se u prvoj polovici 2027. godine.

Istraga u Francuskoj

Istodobno je Nestlé povisio prognozu organskog rasta prodaje za ovu godinu na tri do četiri posto, u odnosu na dosadašnje očekivanje od oko tri posto. U drugom tromjesečju organska je prodaja porasla 3,7 posto, što je neznatno iznad tržišnih očekivanja od 3,6 posto.

Rast je podržan povećanjem cijena od 1,9 posto, ali i rastom prodanih količina od 1,8 posto, što upućuje na stabilnu potražnju za ključnim brendovima poput Nescaféa, KitKata i Maggija.

Izvršni direktor Philipp Navratil nastavlja restrukturiranje portfelja s ciljem povećanja profitabilnosti i fokusiranja na najjače brendove. Reuters je još prošle godine izvijestio da je Nestlé angažirao Rothschild kako bi ispitao mogućnosti partnerstva ili prodaje dijela poslovanja s vodama, koje je posljednjih godina pod pritiskom regulatornih istraga u Francuskoj zbog neodobrenih metoda obrade vode te sve većih kritika vezanih uz održivost korištenja vodnih resursa.

Niže cijene kave i kakaa

Kompanija očekuje da će operativna marža u drugoj polovici godine biti viša nego u prvih šest mjeseci zahvaljujući nižim cijenama kave i kakaa. S druge strane, upozorava da sukob na Bliskom istoku povećava troškove prijevoza i energije.

“Partnerstvo s Platinum Equityjem omogućit će Peranelu bržu i učinkovitiju provedbu strategije”, poručio je Navratil”.