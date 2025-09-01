Prinosi na dugoročni dug eurozone na najvišoj razini u 14 godina

Prinosi na 30-godišnje njemačke državne obveznice dosegnuli su u ponedjeljak najvišu razinu u 14 godina, a pratili su ih i prinosi na državni dug Francuske i Nizozemske, odražavajući nervozu ulagača uoči najavljenog glasanja o povjerenju francuskoj vladi.

Prinos na 30-godišnje obveznice najvećeg europskog gospodarstva jutros je tako iznosio 3,378 posto i bio je najveći od kolovoza 2011. godine.

Viši prinosi signaliziraju da ulagači očekuju bolje ponude za kupnju obveznica, što znači i više troškove zaduživanja.

Najviše razine u 14 godina zabilježili su i prinosi na dugoročni dug ostalih velikih gospodarstava eurozone, uključujući Francusku i Nizozemsku, napominje Reuters.

U kolovozu su tako prinosi na dugoročni dug eurozone zabilježili najveći skok u pet mjeseci, izračunala je novinska agencija.

Prinos na njemačke 30-godišnje obveznice porastao je u kolovozu za ukupno 0,12 postotnih bodova, najviše od ožujka kada je vlada najavila milijarde ulaganja u vojsku i infrastrukturu.

Najviše su ipak u kolovozu porasli prinosi na francuske dugoročne obveznice, za 0,27 postotnih bodova, također najsnažnije od ožujka, odražavajući nervozu ulagača nakon što je premijer Francois Bayrou početkom prošlog tjedna objavio da će tražiti glasanje parlamenta o povjerenju vladi zbog plana o smanjenju potrošnje.

Parlament će uskratiti povjerenje premijeru, nagađaju analitičari japanske banke Mizuho i Francuska će se treći puta u godinu dana ostati bez premijera i bez proračuna.

Francuski ministar financija Eric Lombard uzvitlao je prošli tjedan prašinu izjavom da bi, ako vlada padne i ako novi kabinet ne riješi probleme u državnim financijama, mogao intervenirati Međunarodni monetarni fond (MMF).

Vlada se definitivno nije pomirila s gubitkom povjerenja, rekao je Lombard prošli utorak za radio France Inter, upozorivši istodobno na rizik moguće intervencije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) ako vlada padne i ako novi kabineti ne uspostave kontrolu nad financijama.

“To je rizik s kojim se suočavamo, da će se financijska situacija pogoršati, što bismo željeli i trebali izbjeći. Ali ne mogu vam reći da taj rizik ne postoji”, rekao je francuski ministar financija.

Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde izjavila je u ponedjeljak da trenutna situacija u Francuskoj ne zahtijeva intervenciju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), naglasivši ipak da zabrinjava čak i minimalni rizik pada vlade u članicama eurozone.

Francuskoj je i dalje prijeko potrebna fiskalna disciplina, rekla je Lagarde u razgovoru za Radio Classique, dodavši da ECB vrlo pažljivo prati kretanje prinosa na francuske državne obveznice.

Rješenje političke krize u Francuskoj neće riješiti temeljni problem, kakvo god ono bilo, naglasio je pak analitičar za prinose pri banci SEB Jussi Hiljanen.

Francuska tradicionalno ima značajan proračunski deficit i neodrživ državni dug, dodao je Hiljanen.

Prinos na njemačke 10-godišnje obveznice, koji predstavlja referentnu vrijednost za obveznice eurozone, porastao je jutros na 2,75 posto, a prinos na francuske obveznice na 3,53 posto.

U takvim okolnostima razlika između prinosa na francuske 10-godišnje obveznice i onih na referentne njemačke porasla je na 0,78 postotnih bodova. Prije otprilike tjedan dana nakratko je bila premašila i 0,79 postotnih bodova i bila je najveća od travnja.

Prinos na talijanske 10-godišnje obveznice također je uglavnom pratio kretanje prinosa najvećih gospodarstava eurozone i iznosio je oko 3,6 posto.