Proizvođač automobila najavio investiciju u SAD vrijednu 13 milijardi dolara

Stellantis, matična tvrtka Chryslera, Jeepa i drugih automobilskih marki, planira uložiti 13 milijardi dolara u proizvodne operacije u SAD-u tijekom sljedeće četiri godine pod vodstvom novog direktora Antonija Filose.

Proizvođač automobila je izjavio da će zbog ulaganja otvoriti 5000 radnih mjesta ​​i povećati domaću proizvodnju za 50%. Planovi uključuju dodatnu proizvodnju novih modela u tvornicama u Michiganu, Illinoisu, Indiani i Ohiju do 2029. godine.

Objava dolazi usred napora predsjednika Donalda Trumpa da stvori više radnih mjesta u proizvodnji u SAD-u primjenom agresivnih carina, posebno za automobilsku industriju. Tvrtka je izjavila da planovi proširuju one koje je predsjednik Stellantisa John Elkann detaljno opisao Trumpu u siječnju.

“Od prvog dana, tim i ja smo postavili jasan prioritet, a to je rast na najvećem tržištu na kojem poslujemo, a to je SAD“, rekao je Filosa za CNBC. “Znamo što trebamo učiniti da bismo rasli na ovom tržištu.“

Prodaja tvrtke u SAD-u dosegla je vrhunac 2018. godine, kada je bila poznata kao Fiat Chrysler, s više od 2,2 milijuna vozila. Prodaja prošle godine pala je za 42% od tada jer su se tvrtka i njezin bivši izvršni direktor Carlos Tavares, koji je smijenjen krajem prošle godine, usredotočili na profit, a ne na količinu.

Stellantisova nova vozila u okviru ulaganja uključuju kamion srednje veličine za tvornicu u Ohiju, dva nova Jeep vozila za pogon u Illinoisu te verziju Dodge Duranga SUV-a sljedeće generacije i potpuno novi električni SUV s produženim dometom i motorom s unutarnjim izgaranjem u tvornicama u Michiganu.