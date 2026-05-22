Proizvođač pametnih prstenova Oura pridružuje se SpaceX-u i OpenAI-ju u rastućem valu IPO-a u 2026.

Oura Health, proizvođač pametnog prstena Oura, u tajnosti je podnio dokumentaciju Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) za planiranu inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO), objavila je tvrtka u četvrtak. Time se pridružila valu IPO prijava u 2026. godini koji ovog tjedna već uključuje SpaceXov spektakularni prospekt objavljen u srijedu te skoru povjerljivu prijavu OpenAI-ja.

Oura nije otkrila broj dionica niti raspon cijene ponude, što je uobičajeno u ovoj povjerljivoj fazi procesa.

Tvrtka planira izaći na burzu kasnije ove godine uz Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. i Jefferies kao vodeće banke na tom poslu, prema izvoru upoznatom sa situacijom kojeg citira Bloomberg.

Uspješan izlazak na burzu učinio bi Ouru najvećim IPO-om u segmentu potrošačkih nosivih uređaja još od Pelotonovog izlaska na burzu 2019. godine uz valuaciju od 8,1 milijardu dolara te Fitbitovog debija 2015., kada je kompanija bila procijenjena na oko 4,1 milijardu dolara.

Oura je prošlog rujna dosegnula valuaciju od 11 milijardi dolara nakon što je prikupila 875 milijuna dolara kapitala.

Izvršni direktor Tom Hale rekao je prošlog rujna da je tvrtka na putu da u 2026. ostvari prihod od 1,5 milijardi dolara, trostruko više nego 2024., te da je do danas prodano 5,5 milijuna prstenova, više nego dvostruko u odnosu na broj isporučen do sredine 2024. godine. Oura, osnovana 2013. godine sa sjedištima u San Franciscu i finskom Ouluu, pomogla je stvoriti kategoriju pametnih prstenova svojim uređajem s titanijskim kućištem koji mjeri varijabilnost srčanog ritma, tjelesnu temperaturu, faze sna i tjelesnu aktivnost.

Konkurencija pametnim satovim

Tvrtka je stekla popularnost među potrošačima kojima su pametni satovi preglomazni ili previše nametljivi za cjelodnevno nošenje, a posebno je privukla publiku opsjednutu wellnessom: princ Harry, Jennifer Aniston i dugačak popis profesionalnih sportaša viđeni su s Ourinim prstenom. Ta vidljivost privukla je i dva najveća proizvođača potrošačke elektronike u ovaj segment: Samsung je predstavio Galaxy Ring 2024. godine, dok Apple razvija širi raspon nosivih uređaja pokretanih umjetnom inteligencijom koji bi mogli uključivati i vlastiti prsten.

Foto: Guliver Image

Pametni prstenovi i dalje čine mali dio ukupnog tržišta fitness nosivih uređaja, kojim uglavnom dominiraju Apple Watch i uređaji nalik Fitbitu, no riječ je o rastućem segmentu. Oura se pridružuje nizu drugih tehnoloških kompanija, uključujući SpaceX, Stravu, Discord i Kraken, koje su tijekom 2026. također povjerljivo podnijele IPO prijave. SpaceX je svoju IPO dokumentaciju javno objavio u srijedu, dok se očekuje da će OpenAI povjerljivu prijavu podnijeti već ovog tjedna. Navodno i Anthropic cilja IPO krajem 2026. godine.

Dvostruki IPO

Ourina prijava dolazi paralelno s ovogodišnjom povjerljivom prijavom Strave, stvarajući svojevrsni dvostruki IPO spektakl u fitness sektoru. Strava, društvena fitness aplikacija, povjerljivo je podnijela dokumentaciju uz valuaciju od 2,2 milijarde dolara te surađuje s Goldman Sachsom na mogućem izlasku na burzu u proljeće 2026. godine.

Obje tvrtke računaju na isti interes potrošača koji je prije deset godina doveo Peloton i Fitbit na javna tržišta, sada dodatno potaknut rastom personaliziranog zdravstvenog coachinga temeljenog na umjetnoj inteligenciji. No obje će također morati uvjeriti Wall Street da wellness brend može održati svoju valuaciju i bez pandemijskog vjetra u leđa.

Ourina dokumentacija, kada naposljetku postane javna, pružit će prvi detaljan uvid u bruto marže hardvera prstena u odnosu na članstvo koje stoji 5,99 dolara mjesečno, omjer američke i međunarodne prodaje te zadržavanje korisnika — metriku koja će najvjerojatnije odrediti hoće li javni investitori Ouru promatrati kao hardversku kompaniju ili kao zdravstveno-tehnološku platformu s ponavljajućim prihodima.

Inače, vrijeme izlaska na tržište moglo bi ovisiti i o SpaceX-u. Snažan debi SpaceX-a, za koji se očekuje da će biti najveći IPO u povijesti, mogao bi signalizirati da su javni investitori ponovno spremni kupovati, čime bi se otvorio put Ouri i ostalim tvrtkama koje čekaju iza nje. Slab rezultat mogao bi manje kompanije ponovno gurnuti na margine.

Alicia Park, novinarka Forbesa (link na originalni članak)