Projekt vrijedan 100 milijuna dolara: Uvode električne hidroglisere, obećavaju održiviji prijevoz diljem arhipelaga

Prijevoz od zračne luke do privatnog otočnog odmarališta na Maldivima uskoro bi mogao postati lakši i održiviji nakon što su najavljeni planovi za stotinu električnih hidroglisera diljem arhipelaga.

Američka tvrtka za pomorsku tehnologiju Navier i JIH Global Investment sa sjedištem u Dubaiju potvrdili su partnerstvo vrijedno 100 milijuna dolara (87 milijuna eura) za uspostavu Navier mreže, “softverski vođenog održivog pomorskog koridora“ osmišljenog za povezivanje zračnih luka, odmarališta, privatnih vila i lokalnih otoka, prenosi Euronews.

Za putnike, projekt obećava modernizaciju jednog od ključnih dijelova odmora na Maldivima. Umjesto oslanjanja na fragmentiranu mrežu glisera i trajekata, posjetitelji će s vremenom moći putovati flotom vrhunskih hidroglisera osmišljenih za brže, tiše i ugodnije putovanje.

Uvođenje će započeti kasnije ove godine s pet plovila Navier N30 prije nego što se proširi za još 95 plovila tijekom sljedeće tri godine.

“Maldivi su jedno od najvažnijih tržišta pomorskog prijevoza na svijetu“, rekla je Sampriti Bhattacharyya, osnivačica i izvršna direktorica tvrtke Navier. “Gotovo svaki gost, svaki radnik, svako odmaralište i svaki otok ovisi o brodovima ili hidroavionima.“

“To Maldive čini savršenim mjestom za dokazivanje da pomorski prijevoz može biti čišći, tiši, standardiziran, softverski vođen i dramatično bolji za iskustvo gostiju. Ne samo da raspoređujemo brodove. Gradimo prvu održivu luksuznu prometnu mrežu na vodi.“

Mohamed Ali Janah, predsjednik JIH Global Investmenta, dodao je: “Maldivi su oduvijek bili na granici luksuznog turizma, ali kao otočna nacija na prvoj crti klimatskih promjena, imamo i priliku pomoći u definiranju budućnosti vodenog prijevoza.“

“S Navierom vidimo potencijal za izgradnju ne samo čišće i besprijekornije mreže koja povezuje zračne luke, odmarališta, vile i otoke, već i skalabilnog nacrta za održivi pomorski promet, koji se proteže izvan Maldiva do otočnih država i obalnih gradova diljem svijeta.“

Značajan utjecaj na turizam

Za razliku od konvencionalnih glisera, plovila koriste tehnologiju hidrokrilaca, s podvodnim krilima koja podižu trup iznad vode dok brod dobiva na brzini. To smanjuje otpor, omogućujući brodovima da klize po površini s manje buke, manje vibracija i manjim tragom.

Putnici mogu očekivati ​​klimatizirane kabine, sjedala u stilu salona i Starlink internet, dok će hidrogliseri imati električni domet do 75 nautičkih milja, a u hibridnom načinu rada do 150 nautičkih milja.

Poboljšanja bi mogla imati značajan utjecaj na turizam. Maldivi su 2025. godine ugostili više od 2,2 milijuna posjetitelja, a gotovo svaki putnik oslanjao se na brodove ili hidroavione kako bi stigao do svog smještaja.

Osim što stvara besprijekornije iskustvo prijevoza, nova mreža namijenjena je pomoći Maldivima da postignu svoj cilj nulte emisije do 2030. godine.

Prema Navieru, hidrogliseri troše znatno manje energije od konvencionalnih plovila, a istovremeno proizvode niže emisije, manje buke i manje ispušnih plinova.