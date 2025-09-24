Proširenje Open AI-a vrijedno 850 milijardi dolara: “Ljudi su zabrinuti. To je potpuno razumljivo”

OpenAI-jeva ekspanzija od 850 milijardi dolara jednaka je proizvodnji 17 nuklearnih elektrana, ali izvršni direktor Sam Altman kaže da će čak i taj tempo biti spor s obzirom na rastuću potražnju.

Razmjeri su zapanjujući, čak i za tvrtku koja je prikupila rekordnu količinu novca na privatnom tržištu i vidjela da joj je vrijednost porasla na 500 milijardi dolara.

Altman razumije zabrinutost, ali odbacuje ideju da je trošenje pretjerano.

“Ljudi su zabrinuti. Potpuno razumijem. Mislim da je to vrlo prirodna stvar“, rekao je Altman za CNBC s lokacije prvog od njihovih mega podatkovnih centara u Abileneu. “Rastemo brže od bilo kojeg poduzeća za koje sam ikada prije čuo.“

Altman je poručio da je građevinski bum odgovor na rastuću potražnju, ističući deseterostruki porast korištenja ChatGPT-a u posljednjih 18 mjeseci. Rekao je da je mreža superračunalnih objekata ono što je potrebno za maksimiziranje mogućnosti umjetne inteligencije.

“Ovo je ono što je potrebno za isporuku umjetne inteligencije. Za razliku od prethodnih tehnoloških revolucija ili prethodnih verzija interneta, potrebna je velika infrastruktura, a ovo je mali uzorak.“

Najveće usko grlo za umjetnu inteligenciju nije novac ili čipovi – to je struja. Altman je uložio novac u nuklearne tvrtke jer njihovu stalnu, koncentriranu proizvodnju vidi kao jedan od rijetkih izvora energije dovoljno snažnih da zadovolje ogromnu potražnju umjetne inteligencije.

Skeptici također kažu da sustav izgleda kao kružni model financiranja. OpenAI ulaže stotine milijardi dolara u projekte koji se oslanjaju na partnere poput Nvidije, Oraclea i SoftBanka. Te tvrtke istovremeno ulažu u iste projekte, a zatim dobivaju povrat novca kroz prodaju čipova i najmove podatkovnih centara.

Raste potražnja

OpenAI-jevi partneri ulažu velike nade u tu budućnost. Oracle čak i preoblikuje svoje vodstvo oko toga. U ponedjeljak je tvrtka promovirala Claya Magouyrka i Mikea Siciliju na mjesta izvršnih direktora, zamijenivši Safru Catz. Magouyrk je vodio cloud infrastrukturu, a Sicilia je bio predsjednik Oracle Industries.

“Kada razmislite o tome zašto sada napraviti tranziciju, zapravo se radi o tome da Oracle bude uspješan”“, rekao je Magouyrk za CNBC. “Vidim samo sve veću potražnju krajnjih korisnika.”

Financijska direktorica OpenAI-a Sarah Friar istaknula je balansiranje između kapitala, duga i operativnih troškova. Rekla je da su objekti koji se sada grade usmjereni na puštanje u rad novih kapaciteta sljedeće godine.

“Što se tiče dugoročnog odnosa OpenAI-ja s Microsoftom, oni su glavni partner“, rekla je Friar.

Na kraju će investitori u OpenAI očekivati ​​povrat svojih velikih ulaganja, ali Altman je rekao da je pitanje inicijalne javne ponude komplicirano.

“Pretpostavljam da ćemo jednog dana biti javna tvrtka. Imam pomiješane osjećaje u vezi s tim. Zasad smo svakako u mogućnosti prikupiti mnogo kapitala na privatnim tržištima.“

Rekao je da bi javno ulaganje moglo otežati dugoročna ulaganja, s obzirom na potrebu ispunjavanja očekivanja Wall Streeta na kvartalnoj osnovi, ali bi otvorilo pristup široj bazi investitora, rekao je.

“Mislim da bi svijet, ako ljudi to žele, trebao posjedovati dionice OpenAI-a. Mislim da je to sjajno i želim da se to dogodi“, rekao je Altman.