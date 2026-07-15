Prvi put u 20 godina Warren Buffett izbacio Zakladu Gates iz donacija vrijednih gotovo 6 milijardi dolara

Warren Buffett prvi je put od 2006. godine izostavio Zakladu Gates iz svojih donacija sredinom godine, odlučivši umjesto toga donirati tisuće dionica Berkshire Hathawaya u vrijednosti od gotovo 6 milijardi američkih dolara četirima zakladama koje vode njegova djeca.

U priopćenju objavljenom u utorak Buffett je naveo da će donirati 9 milijuna dionica klase B (vrijednih oko 4,4 milijarde dolara) Zakladi Susan Thompson Buffett, kao i po milijun dionica (svaka donacija vrijedna oko 496 milijuna dolara) Zakladi Sherwood, koju je osnovala Susie Buffett, Zakladi Howard G. Buffett te Zakladi Novo, koju su osnovali Peter i Jennifer Buffett.

Buffett je od 2006. godine svake godine donirao i Zakladi Gates, humanitarnoj organizaciji koju je osnovao suosnivač Microsofta Bill Gates, no ove je godine preskočio tu organizaciju nakon što joj je prošlog ljeta donirao milijarde dolara.

Planove da ove godine ne donira Zakladi Gates prvi je u lipnju objavio Wall Street Journal, navodeći da Buffett odgađa odluku o budućim donacijama toj zakladi, moguće sve do Dana zahvalnosti.

Prema tom izvješću, predsjednik Berkshire Hathawaya čekao je rezultate revizije povezanosti Zaklade Gates s osramoćenim financijašem Jeffreyjem Epsteinom, a Buffett je o tom pitanju bio u kontaktu i s vodstvom zaklade.

“Moj je cilj riješiti se svih svojih dionica Berkshire Hathawaya u otprilike osam godina“, rekao je 95-godišnji Buffett u priopćenju u utorak, dodajući da će njegove preostale dionice Berkshire Hathawaya „na ovaj ili onaj način biti donirane četirima zakladama do 31. prosinca 2034.“

Zaklada Gates nije odmah odgovorila na Forbesov zahtjev za komentar.

Koliko vrijedi Buffett

Forbes procjenjuje Buffettovo bogatstvo na 147 milijardi dolara, što ga je u utorak činilo desetom najbogatijom osobom na svijetu. Smatran jednim od najvećih investitora u povijesti, Buffett je obećao donirati više od 99 % bogatstva koje je stekao tijekom desetljeća na čelu Berkshire Hathawaya. Nakon 2025. godine povukao se s dužnosti glavnog izvršnog direktora tvrtke, ali je ostao njezin predsjednik.

Buffett je 2010. godine zajedno s Billom Gatesom i njegovom tadašnjom suprugom Melindom French Gates osnovao inicijativu The Giving Pledge. Zajedno s obitelji Gates obvezao se donirati 99 % svog bogatstva, napisavši u pismu kako očekuje da će „sve moje dionice Berkshire Hathawaya biti iskorištene u filantropske svrhe u roku od deset godina nakon što moja ostavina bude riješena. Ništa neće biti namijenjeno zakladama za trajno financiranje; želim da se novac potroši na sadašnje potrebe.“

Donacije od 2006.

Buffett je počeo svake godine donirati Zakladi Gates 2006. godine. Međutim, Gatesove veze s Jeffreyjem Epsteinom narušile su njegov ugled dobrotvora i filantropa. Gates se ispričao zbog svojih kontakata s osuđenim seksualnim prijestupnikom, koji su također pridonijeli njegovu razvodu od Melinde French Gates 2021. godine. Njegova bivša supruga potom se 2024. povukla s mjesta supredsjedateljice Zaklade Gates.

E-poruke uključene u tzv. Epsteinove spise pokazale su da je Epstein bio u kontaktu sa zaposlenicima Zaklade Gates, što je potaknulo organizaciju da u travnju pokrene neovisnu vanjsku reviziju. U ranijem priopćenju Zaklada Gates navela je da očekuje rezultate te istrage tijekom ljeta.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalni članak)