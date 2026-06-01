Putovanje od 1300 km: Jedna od najdužih željezničkih ruta u Europi bit će otvorena ovog mjeseca

Što ako biste mogli putovati iz srednje u istočnu Europu koristeći samo jednu željezničku liniju? Od ovog ljeta, putnicima će se ta želja ostvariti.

Praški privatni međunarodni željeznički i autobusni prijevoznik Leo Express 25. lipnja pokreće međueuropsku željezničku vezu, koja će se protezati na više od 1300 kilometara i postati jedna od najdužih izravnih željezničkih ruta u Europi, prenosi Euronews.

Ruta će povezivati ​​glavna urbana središta diljem Njemačke, Češke i Poljske, sve do ukrajinske granice, s jednom dnevnom linijom u svakom smjeru.

Počevši od poljskog grada Przemyśla, koji graniči s Ukrajinom, linija će prolaziti kroz Krakov, Ostravu, Prag, Dresden, Leipzig i Erfurt, prije nego što završi u Frankfurtu na Majni i zračnoj luci Frankfurt.

“Ovom novom rutom uklanjamo i željezne zavjese između zapadne i istočne Europe, povezujemo važna europska središta i pružamo pristup Ukrajini”, rekao je Peter Köhler, izvršni direktor Leo Expressa.

Polazak iz Przemyśla prema zapadu predviđen je za 13:31, a posljednja stanica u zračnoj luci Frankfurt stiže sljedeći dan u 7:53. Povratna linija prema istoku prevozit će putnike iz zračne luke Frankfurt u 8:27, a putovanje do Przemyśla završavat će sljedeći dan u 02:23.

Kohler je u izjavi istaknuo strateško vrijeme dolaska: “Leo Express nudi vezu s izvrsnim vremenom dolaska u 7:53 ujutro u zračnu luku Frankfurt, omogućujući besprijekoran transfer na europske i međukontinentalne letove.“

“Povratna veza u 8:27 sati također omogućuje dnevnu vezu s Pragom s kasnijim dolascima u Krakov i Przemyśl. Istovremeno, vlak osigurava izravnu vezu između Praga, Dresdena, Leipziga, Erfurta i Frankfurta.“

Putnicima na novoj željezničkoj liniji za duge relacije nudit će se WiFi, pristup utičnicama za punjenje uređaja, osvježenje i klima tijekom cijele vožnje.