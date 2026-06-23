PwC istražio koliko će rasti globalni sektor zabave i medija. Važnu ulogu će imati i AI

Prema PwC-ovom istraživanju o sektoru zabave i medija, globalni prihodi od oglašavanja u sektoru zabave i medija dosegnut će 1,4 bilijuna dolara u 2030. godini.

PwC-ovo istraživanje Global Entertainment & Media Outlook koje obuhvaća period od 2026. do 2030. godine, navodi kako će globalni sektor zabave i medija u 2030. godini dosegnuti prihode od 4,2 bilijuna američkih dolara. Složena godišnja stopa rasta (CAGR) će iznositi 3,4 posto, jer oglašavanje pokretano umjetnom inteligencijom i iskustva uživo pokreću rast industrije.

Izvješće, koji prati globalni rast u 12 sektora zabave i medija te 53 zemlje (Hrvatska nije među njima, op.FH.), pokazuje da će širenje donijeti 600 milijardi dolara novih prihoda u 2030. godini, uglavnom potaknuto digitalnim ekosustavima.

Oglašavanje najbrže rastući segment

Očekuje se da će oglašavanje ostati najbrže rastući segment sektora zabave i medija analiziran u izvješću.

Od tri glavna analizirana segmenta sektora zabave i medija koji uključuju povezanost, oglašavanje i potrošače, predviđa se da će oglašavanje rasti po CAGR-u od 5,6 posto i nadmašiti potrošnju potrošača u 2026. (koja se očekuje po CAGR-u od 2,5 posto).

Za usporedbu, predviđa se da će povezanost, koliko ljudi plaćaju za pristup internetu i najveći segment po prihodima od sva tri segmenta, usporiti do 2030., s CAGR-om od 2,3 posto, s 1,3 bilijuna dolara u 2025. na 1,5 bilijuna dolara u 2030. godini.

Potrošnja na oglašavanje premašila je jedan bilijun dolara prvi put u 2025. godini, a predviđa se da će dosegnuti 1,4 bilijuna dolara 2030. jer hiper-personalizacija vođena umjetnom inteligencijom omogućuje ciljanija oglašivačka rješenja u stvarnom vremenu, postižući višu cijenu za tisuću prikaza (CPM).

Unutar oglašavanja, globalno tržište internetskog oglašavanja, koje uključuje svu digitalnu potrošnju na društvenim mrežama, videu i drugim područjima, ubrzalo je za 12,2 posto u 2025. godini dosegnuvši 755,6 milijardi dolara, a predviđa se da će rasti po CAGR-u od 7,2 posto tijekom predviđenog razdoblja.

„Oglašavanje i dalje ostaje ključni pokretač prihoda globalnog sektora zabave i medija, a njegova će se uloga dodatno povećavati kako AI-om potaknuta hiperpersonalizacija transformira način na koji se korisnici angažiraju s sadržajem. U okruženju pojačane sektorske konkurencije i rastućih digitalnih ekosustava, tržišni igrači moraju razmišljati o svojoj ponudi usluga, pakirajući atraktivne opcije za cjenovno osjetljive potrošače te istovremeno nudeći personalizirana, premium iskustva uživo koja potrošači i dalje traže” – rekao je globalni voditelj usluga u sektoru zabave i medija u PwC-u Bart Spiegel.

Zamor od pretplata

Nastavljajući svoj oporavak nakon pandemije, predviđa se da će globalni kino-prihodi rasti po CAGR-u od 3,5 posto i dosegnuti 39,5 milijardi dolara do 2030. godine, dok nastavljaju vraćati izgubljeni dio tržišta tijekom pandemije.

Regionalno, oporavak ostaje neujednačen, pri čemu Azijsko-pacifička regija predvodi rast od 13,8 milijardi dolara u 2025. na oko 17 milijardi dolara do 2030. (4,3% CAGR), slijede EMEA s 8,6 milijardi dolara na oko 10,1 milijardu dolara (3,3% CAGR) i Sjeverna Amerika s 8,7 milijardi USD na oko 9,9 milijardi dolara (2,8% CAGR). Ovi porasti prihoda potaknuti su cijenama, jer se, za usporedbu, očekuje da će cijena kino ulaznica globalno rasti umjerenom stopom od jedan posto CAGR-a.

Promatrajući streaming – poznat i kao OTT, očekuje se rast prihoda po CAGR-u od 6,1 posto. Međutim, predviđa se da će tempo rasta usporiti na zrelim tržištima kako se javlja „korisnički zamor od pretplata”.

Kao rezultat toga, očekuje se ubrzanje daljnje konsolidacije, kombiniranje više usluga u paketne ponude te jačanje partnerskih aktivnosti. Kako platforme nastavljaju širiti ponudu pretplatničkih modela podržanih oglašavanjem i razvijati nove načine monetizacije, oglašavanje će imati sve važniju ulogu u OTT-u. Trenutačno s udjelom od 19,4 posto prihoda, očekuje se da će OTT oglašavanje rasti po CAGR-u od 9,4 posto, te da će do 2030. dosegnuti 22,6 posto prihoda tog segmenta.

S obzirom na to da potrošači sve više nabavljaju sadržaj u stvarnom vremenu te na mobilnim i digitalnim platformama, globalni prihodi od tradicionalne televizije pali su za 2,7 posto u 2025. na 360,5 milijardi dolara, a predviđa se da će nastaviti padati po CAGR-u od -1,1 posto do 341,2 milijarde dolara do 2030. godine.

Prihodi od online klađenja i kockanja će se udvostručiti

PwC-ovo izvješće predviđa nastavak rasta do 2030., iako usporen u odnosu na postpandemijski vrhunac, u sadržajnim iskustvima usmjerenim na iskustva uživo, uranjajuća i „dijeljena iskustva“. To uključuje kino, živu glazbu, izložbe izvan kuće i sajmove za koje se predviđa zajednički rast po CAGR-u od 5,2% do 294 milijarde dolara.

Za globalno tržište glazbe, radija i podcasta predviđa se rast s 125,5 milijardi dolara u 2025. na 145,1 milijardu dolara u 2030. godini. Streaming će ostati najveća komponenta u 2030. godini, s 56,6 milijardi dolara. Živa glazba, koja će rasti po CAGR-u od 2,1 posto, premašit će 41,5 milijardi dolara u 2030. godini.

Sajmovi i poslovni festivali temeljeni na iskustvu sudionika postaju industrija u usponu, otprilike iste veličine kao i industrija glazbenih događanja uživo, na globalnoj razini, ali rastu bržim tempom. Ulaganja u izlaganje na tim događajima generirala su 38 milijardi dolara u 2025. godini, a predviđa se rast CAGR-om od 3,3% do 2030. na 44,6 milijardi dolara.

Jedan od najsnažnijih trendova je rast online klađenja i kockanja, koji su sada veći segment od kina. Kao novo područje obuhvaćeno PwC-ovim izvješćem, u deset proučavanih tržišta bruto prihodi od reguliranog online kockanja (engl. GGR – Gross Gaming Revenue) više su se nego udvostručili između 2021. i 2025. s 37,1 milijardu u 2021. na 79,5 milijardi u 2025. Očekuje se nastavak rasta, pri čemu bi ukupni s ukupnim GGR do 2030. trebao dosegnuti 119,7 milijardi dolara, uz CAGR od 8,5 posto.