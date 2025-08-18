Qantas dobio rekordnu kaznu zbog nezakonitih otpuštanja tijekom pandemije

Australski sud kaznio je zrakoplovnu kompaniju Qantas zbog nezakonitog otpuštanja više od 1800 radnika tijekom pandemije.

Qantas mora platiti 90 milijuna australskih dolara (43 milijuna funti; 59 milijuna dolara). Sindikat australskih prometnih radnika pozdravio je kaznu, koja je najveća koju je sud izrekao za kršenje zakona u povijesti zemlje.

Savezni sudac Michael Lee rekao je u presudi da želi da kazna djeluje kao pouka za druge poslodavce. Zrakoplovna tvrtka je izjavila da je pristala platiti kaznu, piše BBC.

“Iskreno se ispričavamo zaposlenicima i njihovim obiteljima koji su zbog toga pretrpjeli štetu“, rekla je glavna izvršna direktorica Qantas Grupe Vanessa Hudson.

“Odluka o outsourcingu prije pet godina, posebno u tako neizvjesnom vremenu, uzrokovala je istinske poteškoće mnogima iz našeg bivšeg tima i njihovim obiteljima”, dodala je.

Najveća australska zrakoplovna kompanija suočila se s višegodišnjom pravnom bitkom zbog svoje odluke iz 2020. o outsourcingu osoblja, što je, kako je rekla, bila nužna financijska mjera jer zrakoplovna industrija nije funkcionirala tijekom pandemije.

Sindikat tužio kompaniju zbog otpuštanja

Sud je naredio Qantasu da plati 50 milijuna australskih dolara kazne izravno sindikatu prometnih radnika, koji je tužio zrakoplovnu kompaniju zbog otpuštanja.

“Odluka je označila kraj petogodišnje bitke i pravdu za lojalne radnike koji su voljeli svoje poslove u zrakoplovnoj tvrtki”, rekao je sindikat prijevoznika u izjavi.

Sud je 2021. godine utvrdio da je Qantas angažirao vanjske suradnike kako bi ograničio mogućnost radnika da sudjeluju u štrajkovnim akcijama. Mnogi od otpuštenih radnika bili su članovi sindikata.

Kazna Qantasa dolazi uz 120 milijuna australskih dolara odštete koju je zrakoplovna kompanija pristala isplatiti otpuštenim radnicima 2024. godine, nakon što je izgubila više žalbi na sudu.

Nezakonita otpuštanja su među nekoliko skandala u koje je bila uključena zrakoplovna kompanija posljednjih godina. Prošle godine Qantasu je naloženo da plati 100 milijuna australskih dolara zbog prodaje karata za tisuće letova koje je već odlučio otkazati.