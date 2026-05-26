QatarEnergy otkazao još nekoliko pošiljki plina talijanskom Edisonu

Plinski div QatarEnergy otkazao je Italiji još nekoliko pošiljki ukapljenog prirodnog plina (LNG), produljivši “višu silu” do sredine kolovoza, objavilo je talijansko komunalno poduzeće Edison.

QatarEnergy trebao bi prema dugoročnom ugovoru s Edisonom isporučivati Italiji 6,4 milijarde kubičnih metara LNG-a godišnje, ali u ožujku objavili su “višu silu”, signalizirajući da u dogledno vrijeme neće moći isporučivati ukapljeni plin po ugovorenim uvjetima.

Sredinom ožujka Iran je na izraelski napad na plinsko polje Južni Pars uzvratio napadom na plinska postrojenja u katarskom Ras Laffanu, uništivši 17 posto katarskih izvoznih kapaciteta.

Popravak će potrajati od tri do pet godina i kompanija u tom razdoblju neće moći isporučivati 12,8 milijuna tona plina godišnje, rekao je tom prilikom direktor Saad al-Kaabi, dodajući da će možda biti prisiljeni objaviti ‘višu silu’ na tri do pet godina u dugoročnim ugovorima o isporuci LNG‑a s kupcima u Italiji, Belgiji, Južnoj Koreji i Kini.

Ako se u obzir uzme obavijest od ponedjeljka, “viša sila” obuhvatila je do sada ukupno 17 pošiljki LNG-a koje su trebale biti dopremljene na terminal Adriatic u sjevernoj Italiji, objavio je Edison.

To znači da Edisonu do tog datuma nisu isporučene oko 2,2 milijarde kubičnih metara plina, dodali su.

Talijanska kompanija navela je u travnju da je krenula u potragu za alternativnim izvorima nabave, dodavši da će ih uglavnom zamijeniti ukapljenim plinom iz SAD-a.

Do 25. ožujka Edison je našao zamjenu za devet od 17 isporuka koje je QatarEnergy otkazao i osigurao je ‘zamjensku’ otprilike milijardu kubičnih metara plina.

Situacija ne bi trebala ni na koji način utjecati na krajnje korisnike, naglasili su u ponedjeljak.

Od lipnja Italiji će vjerojatno početi stizati LNG iz postrojenja Golden Pass u Sjedinjenim Američkim Državama, zajedničkog projekta QatarEnergyja i Exxon Mobila, rekla su za Reuters u travnju dva upućena izvora.