Raspoloženje europskih potrošača poboljšano i u srpnju

Raspoloženje europskih potrošača blago je poboljšano i u srpnju, nakon nagovještaja popuštanja inflacije na početku ljeta, pokazalo je mjesečno istraživanje Europske komisije (EK).

Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni porastao je u srpnju za 1,7 bodova u odnosu na lipanj, na minus 15,9 bodova.

Blago poboljšanje pokazuje i indeks na razini cijele Unije, prema rastu vrijednosti za 1,9 bodova, na minus 15,1 bod.

Europski potrošači bili su tako i u mjesecu na izmaku nešto optimističniji nego u prethodnom mjesecu, ali raspoloženje se ni nakon tromjesečnog razdoblja poboljšanja još nije vratilo na razinu iz veljače, prije američko-izraelskog rata protiv Irana, i još je uvijek ispod dugoročnog prosjeka, napominje EK u izvješću, objavljenom u četvrtak.

Njihova vrijednost bila je u ožujku i travnju, prva dva mjeseca američko-izraelskog rata protiv Irana, pala za ukupno otprilike osam bodova, na najnižu razinu od kraja 2022. i početka 2023. godine, u uvjetima gotovo potpune obustave isporuka energenata iz regije uz Perzijski zaljev i naglog poskupljenja energije u Europi.

Inflacija u eurozoni dosegnula je pak u tim uvjetima vrhunac u svibnju, od 3,2 posto. Još u veljači, prije početka sukoba, bila je iznosila 1,9 posto.

U lipnju je pak usporila na 2,8 posto, prema izračunima Eurostata, odražavajući blaži rast cijena energije zahvaljujući oporavku isporuka nafte i plina iz regije uz Perzijski zaljev nakon američko-iranskog dogovora o primirju.

Neprijateljstva su sredinom srpnja ponovo eskalirala, u borbi za kontrolu Hormuškog tjesnaca, i tranzit tankera kroz Hormuz ponovo je sveden gotovo na nulu.

U međuvremenu su početkom mjeseca SAD i Iran nastavili s napadima, čime je lipanjsko primirje okončano i tranzit tankera kroz Hormuški tjesnac ponovno sveden gotovo na nulu.

EK je provela anketu o raspoloženju potrošača od 1. do 22. srpnja u 26 članica Europske unije, uz izuzetak Estonije, obuhvativši 99,8 posto ukupne konačne potrošnje u Uniji i u eurozoni, stoji u izvješću.

Cjelovito izvješće o očekivanjima u gospodarstvu Europske unije i eurozone u travnju Komisija će objaviti krajem mjeseca.