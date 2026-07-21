Rast dionica Alphabeta povećao bogatstvo suosnivača Googlea za 15 milijardi dolara. Evo zašto dionice rastu

Dionice Alphabeta porasle su u ponedjeljak nakon izvješća da Googleova matična tvrtka planira uvesti novi čip koji će učinkovitije pokretati njezine Gemini modele, čime je suosnivačima Larryju Pageu i Sergeyju Brinu zajednički povećana neto vrijednost imovine za 15 milijardi dolara.

Dionice Alphabeta porasle su 2,8 % i dosegnule više od 356 dolara tijekom ponedjeljka ujutro, preokrenuvši pad od 6,5 % zabilježen tijekom prethodne dvije trgovinske sesije.

Page i Brin, koji zajedno drže 87,9 % Alphabetovih dionica klase B, povećali su svoje bogatstvo za 8 milijardi odnosno 7,4 milijarde dolara.

Prema procjenama Forbesa, Page (292,4 milijarde dolara) drugi je najbogatiji čovjek na svijetu, odmah iza Elona Muska (781,2 milijarde dolara), dok je Brin (269,7 milijardi dolara) na trećem mjestu.

Rast cijene Alphabetovih dionica uslijedio je nakon razvoja novog AI čipa, interno nazvanog “Frozen v2”, za koji Googleovi inženjeri očekuju da će biti do deset puta energetski učinkovitiji od svog prethodnika, izvijestio je u ponedjeljak The Information.

Alphabet navodno planira uvesti taj čip do 2028. godine kako bi ublažio interni manjak računalnih kapaciteta za umjetnu inteligenciju, koji je opteretio poslovanje tvrtke i prisilio Google Cloud da odbije dio korisnika.

Alphabet nije odmah odgovorio na Forbesov zahtjev za komentar.

U očekivanju rezultata

Alphabet će financijske rezultate za drugo tromjesečje objaviti nakon zatvaranja tržišta u srijedu. Prema procjenama FactSeta, očekuje se prihod od 117,1 milijardu dolara i zarada po dionici (EPS) od 2,90 dolara, što predstavlja rast od 21 %, odnosno 25 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Wall Street očekuje da će tromjesečna ulaganja porasti na približno 45 milijardi dolara, gotovo 26 % više nego u prethodnom tromjesečju, budući da se Alphabet tijekom protekle godine pridružio ostalim tehnološkim divovima u velikim ulaganjima u infrastrukturu za umjetnu inteligenciju.

Prihodi Google Clouda, koji se smatraju pokazateljem potražnje za Alphabetovim AI proizvodima, prema procjenama su porasli za 65 %, na 22,4 milijarde dolara.

Eksponencijalni rast

Oko 87,5 % – toliko su porasle Alphabetove dionice tijekom posljednjih godinu dana, uključujući rast od 13 % od početka 2026. godine.

Page i Brin, koji su osnovali Google 1998. godine, posljednjih su godina zabilježili eksponencijalan rast svog bogatstva. Pageovo bogatstvo iznosilo je nešto manje od 51 milijarde dolara 2020. godine, da bi do početka 2025. naraslo na više od 144 milijarde dolara. U istom razdoblju Brinovo bogatstvo poraslo je s 49 milijardi na 138 milijardi dolara.

Razlika u vrijednosti njihovih udjela uglavnom se pripisuje trgovanju dionicama. Brin je bio znatno aktivniji u prodaji svog udjela od Pagea, koji je posljednji put objavio prodaju dionica 2022. godine.

Brin je posljednjih godina također donirao dionice Alphabeta i Tesle neprofitnim organizacijama te istraživanjima Parkinsonove bolesti, uključujući donaciju vrijednu 700 milijuna dolara prošle godine.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)