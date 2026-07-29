Raste prodaja Hermèsovih torbica, no ulagači i dalje nisu uvjereni u oporavak sektora

Francuski div luksuzne robe u drugom je tromjesečju povećao prihode 6,7 posto, ali dionica kompanije pala je oko četiri posto.

Francuski proizvođač luksuzne robe Hermès u drugom je tromjesečju blago ubrzao rast prihoda zahvaljujući oporavku turizma u Francuskoj i smirivanju sukoba na Bliskom istoku. No rezultati nisu zadovoljili ulagače koji očekuju jasnije znakove oporavka luksuznog sektora, pa je dionica tvrtke u srijedu pala oko četiri posto.

Prihodi od prodaje torbica, svilenih marama, parfema i ostalih proizvoda, uz isključen utjecaj tečaja, porasli su 6,7 posto, na 4,1 milijardu eura, što je u skladu s očekivanjima analitičara. U prvom tromjesečju rast je iznosio šest posto.

Konkurencija brže raste

Objava dolazi nakon slabijih rezultata konkurentskog LVMH-a, dok je Kering iznenadio tržište boljim rezultatima Guccija, što analitičari vide kao prvi znak da restrukturiranje pod vodstvom novog izvršnog direktora Luce de Mea daje rezultate.

Iako je Hermès ostvario operativnu maržu od 41 posto, višu od očekivanja, analitičari JPMorgana smatraju da će ulagači najveću pozornost posvetiti sporijem rastu prihoda u odnosu na dio konkurencije.

Hermès, poznat po strogoj kontroli proizvodnje i ograničenoj ponudi kako bi očuvao ekskluzivnost brenda, navodi da je potražnja u Parizu ojačala zahvaljujući povratku turista, dok je negativan utjecaj sukoba na Bliskom istoku oslabio, piše Reuters.

Kina se oporavlja

Najveći izvor prihoda, odjel kožne galanterije s torbicama koje često stoje više od 10.000 dolara, zabilježio je rast od 10 posto, nešto ispod tržišnih očekivanja. U azijsko-pacifičkoj regiji, najvećem tržištu tvrtke, prihodi su porasli 2,5 posto, pri čemu izvršni direktor Axel Dumas kaže da se kinesko tržište stabilizira, ali da još nema znakova snažnijeg oporavka.

“Dobro se držimo u okruženju koje zbog makroekonomskih okolnosti nije osobito dinamično”, rekao je Dumas.

Unatoč solidnim poslovnim rezultatima, dionica Hermèsa od početka godine izgubila je oko 20 posto vrijednosti.