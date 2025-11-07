Rekordan mjesec za autoindustriju jedne od najvećih svjetskih ekonomija: Prodaja joj porasla 40 posto

Automobilska industrija čini čak 7,1 posto BDP-a zemlje te gotovo polovicu industrijske proizvodnje. Četvrti je najveći proizvođač automobila na svijetu, a izvoz u SAD čini oko dva posto BDP-a.

Indijska automobilska industrija zabilježila je najbolji mjesec u povijesti tijekom listopada, što potvrđuje snažan oporavak domaće potrošnje koji bi mogao ublažiti učinak usporavanja izvoza u Sjedinjene Države.

Ukupna maloprodaja u svim segmentima vozila – od automobila do traktora – porasla je za 40,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pokazuju podaci Saveza automobilskih distributera Indije (FADA), piše CNBC.

“Osobni automobili i motocikli postigli su rekordne rezultate, što pokazuje obnovljeno povjerenje potrošača i snažnu gospodarsku podlogu”, izjavio je C.S. Vigneshwar, predsjednik udruženja, u službenom priopćenju.

Prema vladinim podacima, automobilska industrija čini 7,1 posto indijskog BDP-a i gotovo polovicu industrijske proizvodnje. Indija je četvrti najveći proizvođač automobila na svijetu, dok izvoz u SAD čini oko dva posto indijskog BDP-a.

Oporavak domaće potražnje

Na domaćem tržištu dominiraju japanski Maruti Suzuki India i južnokorejski Hyundai Motor India, a slijede ih domaće kompanije poput Tata Motorsa i Mahindre & Mahindre.

Prodaja osobnih automobila porasla je za 11 posto u odnosu na prošlu godinu, na 557 tisuća vozila, dok je prodaja skutera i motocikala skočila za 52 posto, dosegnuvši 3,15 milijuna komada, potaknuta povećanom potražnjom na selu, smanjenjem poreza na robu i usluge (GST) te predblagdanskom kupovnom groznicom.

FADA navodi da su zastupnici zabilježili “veći broj posjetitelja i bolju kupovnu atmosferu, što je rezultiralo iznimno visokom prodajom”.

Privatna i potrošnja kućanstva sada čini više od 60 posto indijskog BDP-a u fiskalnoj 2025. godini – razinu usporedivu s razvijenim gospodarstvima poput Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva – što smanjuje ovisnost zemlje o izvozu.

Oporavak domaće potražnje, smatraju analitičari, mogao bi pomoći ublažiti negativan učinak visokih američkih carina na indijsku robu, uvedenih od kolovoza.

Seljaci vole motocikle

U rujnu je indijska vlada objavila sveobuhvatno smanjenje GST-a radi poticanja potrošnje, uključujući snižavanje poreza na male automobile i motocikle s 28 na 18 posto.

Prema podacima FADA-e, potražnja u ruralnim područjima posebno je istaknuta: prodaja osobnih vozila u manjim gradovima rasla je više od tri puta brže nego u urbanim sredinama, dok je prodaja motocikala gotovo udvostručila gradski rast.

Distributeri automobila i motocikala, osobito u ruralnim dijelovima zemlje, očekuju snažnu potražnju i u sljedeća tri mjeseca, priopćilo je udruženje.

Prema FADA-i, ruralnim područjem smatra se svaki grad u kojem više od 40 posto muškog stanovništva radi u poljoprivredi.