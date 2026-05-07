Renault kreće s proizvodnjom velikih i jeftinijih vojnih dronova, prvi prototipovi stižu ovog ljeta

Renaultov pogon u Le Mansu uskoro će početi proizvoditi vojne dronove, čime se francuski automobilski div nakon više od dva desetljeća vraća obrambenoj industriji.

U nekadašnjem skladištu od 5000 četvornih metara trenutačno traju završni radovi na proizvodnoj liniji za Chorus, vojni dron koji Renault razvija u partnerstvu s francuskom aeronautičkom kompanijom Turgis Gaillard. Prvi prototipovi trebali bi biti dovršeni ovog ljeta, dok su testiranja planirana za rujan. Puna proizvodnja očekuje se do kraja 2026.

Riječ je o velikom dronu s rasponom krila od osam metara i dosegom od nekoliko tisuća kilometara, koji može služiti za izviđačke misije ili nositi eksplozivni teret težak nekoliko stotina kilograma.

Pritisak na kompaniju

Renault se na povratak vojnoj proizvodnji nije odlučio sam. Francuska država, koja posjeduje 15 posto kompanije, snažno je gurala uključivanje civilne industrije u program ponovnog naoružavanja zemlje. Ključnu ulogu imao je tadašnji ministar obrane, a danas premijer, Sébastien Lecornu, koji je želio mobilizirati velike industrijske kompanije za obrambene projekte, piše Le Monde.

Suradnja je krenula nakon što je Renault 2024. pobijedio na natječaju francuske Uprave za naoružanje (DGA) za razvoj robota za razminiranje. DGA je zatim kompaniju uključio u program razvoja vojnih dronova, gdje je Renault pronašao partnera u Turgis Gaillardu.

Francuska država očekuje da će upravo Renaultovo iskustvo masovne proizvodnje pomoći drastično smanjiti troškove dronova. Korištenje standardiziranih dijelova i metoda iz automobilske industrije trebalo bi smanjiti cijenu proizvodnje četiri do pet puta u odnosu na klasične krstareće projektile.

Do 600 dronova mjesečno

U punom kapacitetu tvornica u Le Mansu mogla bi proizvoditi do 600 dronova mjesečno, dok bi male motore isporučivao Renaultov pogon Cléon u Normandiji. Projekt zasad neće značajnije utjecati na proizvodnju automobila. Iz Renaulta tvrde da proizvodnja dronova nije zamišljena kao zamjena za automobilske programe niti kao prenamjena postojećih tvornica.

Za pokretanje prve proizvodne faze već se prijavilo gotovo 100 od ukupno 1400 zaposlenika pogona u Le Mansu. Prvi tim imat će oko 30 radnika koji će raditi u dvije smjene, a broj zaposlenih mogao bi se udvostručiti kada proizvodnja dosegne puni kapacitet.

Renault i Turgis Gaillard za razvoj drona i uspostavu proizvodne linije dobili su državni ugovor vrijedan oko 90 milijuna eura. Kompanija pritom već priprema i nove vojne projekte. Među njima su kopneni dron 4×4 razvijen s kompanijom Arquus te napredni mobilni zapovjedni centar koji bi Renault mogao razvijati s grupacijom Thales.