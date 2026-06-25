Renault najavljuje otkaze za 800 inženjera

Renault Group planira do kraja 2027. ukinuti 800 radnih mjesta u inženjerskom odjelu u Francuskoj kako bi pojednostavio organizaciju i lakše konkurirao kineskim proizvođačima automobila, rekao je glavni tehnološki direktor Philippe Brunet.

Kineske automobilske kompanije više su nego utrostručile udio u europskom tržištu u posljednje dvije godine zahvaljujući tehnološki naprednim vozilima i vrlo konkurentnim cijenama, rekao je Brunet novinarima u telefonskom razgovoru.

“Svi ostali proizvođači trpe posljedice – Korejci, Japanci u Europi, ali i drugi europski proizvođači, uključujući nas”, napomenuo je Brunet, i Renault mora biti spreman za natjecanje s kineskim tvrtkama.

Francuska, s oko 5.500 zaposlenih, čini polovicu Renaultovih inženjera na svjetskoj razini.

Najavljeno ukidanje 800 radnih mjesta u Francuskoj sastavni je dio plana koji predviđa 15 do 20 posto manje inženjera u Renaultu do kraja iduće godine.

Uprava očekuje da će u srpnju dobiti zeleno svjetlo sindikata za plan transformacije, a provedba plana trebala bi krenuti u rujnu i uključuje, između ostalog, prekvalifikaciju 2.500 radnika te zapošljavanje njih još 150 do 200, uglavnom za razvoj elektrifikacije vozila, softvera i umjetne inteligencije.

Brunet je najavio i reorganizaciju i promjene u istraživanju i razvoju kako bi Renault bio “fleksibilniji” u utrci s kineskim konkurentima.

Kineski proizvođači postavili su novi standard u industriji razvojem novih modela u samo dvije godine, dok tradicionalnim proizvođačima trebaju četiri, objašnjava tehnološki direktor Renaulta.

To je problematično, smatra Brunet, dodajući da mu je cilj jednostavniji i kraći proces razvoja vozila i ušteda petine vremena koje se trenutno provodi na sastancima.