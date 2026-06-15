Renault predstavio vojno vozilo nove generacije: Upravljat će dronovima i robotima

Francuski proizvođač automobila i obrambeni div Thales razvili su vozilo koje bi moglo postati temelj budućih europskih kopnenih operacija.

Renault Group i francuski obrambeni div Thales predstavili su na sajmu Eurosatory 2026 novo taktičko vozilo 4 TROOP, razvijeno kao odgovor na rastuće zahtjeve modernih kopnenih snaga za mobilnošću, povezivošću i upravljanjem besposadnim sustavima na bojištu.

Riječ je o prototipu temeljenom na Renaultovoj platformi VCMR (Vehicule de Combat Multi-Roles), koji kombinira automobilsku industrijsku proizvodnju s naprednim vojnim komunikacijskim i digitalnim sustavima. Tvrtke ističu da je cilj projekta razviti novu generaciju višenamjenskih vojnih vozila koja se mogu proizvoditi brzo, u velikim serijama i uz niže troškove od tradicionalnih vojnih platformi.

Brza i jeftina proizvodnja

Vozilo je opremljeno sustavima za upravljanje besposadnim letjelicama (UAV) i kopnenim robotima (UGV), naprednim senzorima, sigurnim komunikacijskim mrežama te alatima za donošenje odluka temeljenima na umjetnoj inteligenciji. Prema navodima proizvođača, integracija tih tehnologija vojnicima pruža bolji pregled situacije na bojištu, ubrzava donošenje odluka i povećava učinkovitost provedbe operacija.

U praksi, 4 TROOP funkcionira kao mobilno zapovjedno središte koje se može prilagoditi različitim misijama – od izviđanja i koordinacije postrojbi do logističke potpore, zaštite osjetljivih lokacija i nadzora područja djelovanja.

Renault i Thales vjeruju da bi upravo spoj automobilske masovne proizvodnje i vojne tehnologije mogao postati jedan od ključnih trendova budućih kopnenih operacija foto: Renault

Posebnu pozornost privlači hibridni pogonski sustav vozila s konfiguracijom 4×4. Renault i Thales tvrde da takav pogon omogućuje tiše djelovanje na terenu uz zadržavanje velikog operativnog dosega. Vozilo je opremljeno i tehnologijom Vehicle-to-Load (V2L), koja mu omogućuje napajanje vanjske električne opreme iz vlastitog energetskog sustava, čime se povećava autonomija postrojbi na terenu.

Jedan od ključnih elemenata projekta jest oslanjanje na postojeće civilne platforme Renault Grupe, što bi trebalo omogućiti bržu proizvodnju i jednostavnije održavanje. Tvrtke navode da bi oružane snage pritom mogle koristiti Renaultovu globalnu servisnu mrežu za održavanje i logističku podršku tijekom cijelog životnog vijeka vozila.

Prema Francku Narou, potpredsjedniku Renault Grupe zaduženom za razvoj vozila i operacije, projekt predstavlja pokušaj stvaranja “pragmatičnog i suverenog pristupa vojnoj mobilnosti” koji može brzo odgovoriti na nove potrebe vojske.

Brže i učinkovitije djelovanje

“Koristeći provjerene civilne platforme i naše industrijske proizvodne kapacitete, razvijamo agilno i otporno rješenje koje se može staviti u uporabu u vrlo kratkom roku”, rekao je Naro.

U Thalesu naglašavaju da je 4 TROOP više od običnog vojnog vozila.

“4 TROOP pokazuje kako kombinacija digitalnih platformi i naprednih sustava može stvoriti potpuno novo operativno okruženje. Vozilo pretvara taktičke podatke u detaljno razumijevanje situacije na terenu, omogućujući brže donošenje odluka i učinkovitije djelovanje”, izjavio je Christophe Salomon, izvršni potpredsjednik Thalesa za sigurne komunikacije i informacijske sustave.

Predstavljanje 4 TROOP-a dolazi u trenutku kada europske zemlje ubrzano povećavaju obrambene proračune i traže fleksibilnija, tehnološki naprednija vozila koja mogu odgovoriti zahtjevima modernog ratovanja, uključujući uporabu dronova, mrežno povezano zapovijedanje i obranu od elektroničkih prijetnji. Renault i Thales vjeruju da bi upravo spoj automobilske masovne proizvodnje i vojne tehnologije mogao postati jedan od ključnih trendova budućih kopnenih operacija.