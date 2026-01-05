Republikanci skeptični prema Trumpovom preuzimanju Venezuele: “Vrijeme će pokazati hoće li promjena režima biti uspješna”

Neki republikanci u Kongresu izrazili su skepticizam nakon što su SAD uhitile venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i napale više lokacija u Venezueli, dovodeći u pitanje autoritet i motive Trumpove administracije za napade.

“Još uvijek nam je potrebno više odgovora, posebno na pitanja koja se tiču ​​sljedećih koraka vezano za Venezuelu“, rekao je senator Todd Young, republikanac iz Indiane, dodajući da je željan surađivati ​​s članovima Trumpove administracije kako bi se situacija razjasnila.

“Vrijeme će pokazati hoće li promjena režima u Venezueli biti uspješna bez značajnih financijskih gubitaka ili ljudskih žrtava“, rekao je senator Rand Paul, republikanac iz Kentuckyja u opširnoj objavi na X-u, izražavajući i podršku i skepticizam, napisavši: “Najbolje je, međutim, ne zaboraviti da su naši osnivači s razlogom ograničili moć izvršne vlasti da ide u rat bez odobrenja Kongresa… nadajmo se da se te zapovijedi mira neće zaboraviti u našem opravdanom olakšanju što je Maduro otišao i što će venezuelski narod imati drugu priliku.“

Zastupnik Don Bacon, republikanac iz Nebraske rekao je da su operacije izvrsne za budućnost Venezuelanaca i njihove regije, ali je dodao: “Moja glavna briga je sada da će Rusija ovo iskoristiti kako bi opravdala svoje ilegalne i barbarske vojne akcije protiv Ukrajine ili Kina kako bi opravdala invaziju na Tajvan… diktatori će pokušati to iskoristiti kako bi racionalizirali svoje sebične ciljeve.“

Zastupnica Marjorie Taylor Greene, republikanka iz Georgije, koja sljedeći tjedan podnosi ostavku na mjesto u Kongresu, također je izrazila sumnju u tvrdnje Trumpove administracije da su njezini interesi u Venezueli osmišljeni za borbu protiv narkokartela: “Ovo je jasan potez za kontrolu nad venezuelskim zalihama nafte. Gađenje Amerikanaca prema beskrajnoj vojnoj agresiji i podršci stranim ratovima od strane vlastite vlade opravdano je jer smo prisiljeni plaćati za to, a obje stranke, republikanci i demokrati, uvijek održavaju washingtonski vojni stroj financiranim i aktivnim.“

Također, Cynthia Lummis, republikanka iz Wyominga, Eric Schmitt, republikanac iz Missourija, i Susan Collins, republikanka iz Mainea, su prošli mjesec za The Hill rekli kako im nije jasno zašto je SAD uključen u vodstvo ove zemlje“. Senator Roger Marshall, republikanac iz Kansasa, također je rekao za The Hill: “Mislim da jednostavno moramo biti vrlo oprezni kada se bavimo promjenom režima. Čini se da nam se to često obija o glavu.“

S druge strane, vođa većine u Senatu John Thune, republikanac, rekao je da su Trumpove akcije dopuštene kao “izvršenje valjanog naloga Ministarstva pravosuđa”, nazvavši to važnim prvim korakom da ga se privede pravdi za zločine povezane s drogom za koje je optužen u Sjedinjenim Državama, misleći na Madura. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson, republikanac iz Louisiane, nazvao je napade odlučnom i opravdanom operacijom koja će zaštititi američke živote, dodajući: “Naše hrabro vojno osoblje koje je izvelo preciznu i uspješnu operaciju zaslužuje našu zahvalnost i čestitke.”

“SAD se mora držati podalje od Venezuele”

Direktorica Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard je 2019. godine, dok je bila demokratkinja koja je predstavljala Havaje u Kongresu, u objavi na X-u napisala: “Sjedinjene Države moraju se držati podalje od Venezuele. Neka venezuelanski narod odredi svoju budućnost. Ne želimo da druge zemlje biraju naše vođe – stoga moramo prestati pokušavati birati njihove.“ Objava je široko dijeljena na društvenim mrežama nakon subotnjih napada.

Trumpova administracija u početku je operaciju okarakterizirala kako bi se Maduro priveo pravdi zbog optužbi protiv njega podignutih 2020. u kojima se tvrdi da je vođa narkokartela, a glavna državna odvjetnica Pam Bondi u subotu je najavila novu optužnicu. Međutim, Trump je naknadno najavio da će SAD efektivno preuzeti vladu Venezuele nakon Madurovog uhićenja, iako nije jasno tko će je voditi i koliko dugo. Trump je također jasno dao do znanja da su ogromne venezuelske naftne rezerve – najveće na svijetu – faktor u operaciji, spominjući naftnu industriju više puta u subotu, kada je raspravljao o sljedećim koracima.

Sara Dorn, novinarka Forbesa