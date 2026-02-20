Reuters: Hrvatska mora dopustiti protok ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj, poručuje Slovnaft

Hrvatski operater naftovoda JANAF mora omogućiti tranzit ruske nafte koja se doprema morem prema Mađarskoj i Slovačkoj, priopćila je u petak rafinerijska grupa MOL, napominjući da obje zemlje imaju izuzeća od sankcija Europske unije na takav uvoz, prenosi Reuters.

Mađarska i Slovačka užurbano traže nove izvore nafte nakon što je 27. siječnja obustavljen dotok nafte kroz naftovod Družba iz Rusije preko Ukrajine. MOL je ugovorio dodatne količine nafte tankerima iz raznih zemalja, uključujući Rusiju, prema hrvatskoj luci, a obje zemlje razmatraju korištenje hitnih državnih zaliha sirove nafte. Hrvatska je izrazila spremnost pomoći, ali je odbila dopustiti prolazak ruske sirove nafte kroz svoj naftovod JANAF.

“JANAF mora omogućiti prolazak pošiljki”, poručili su MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft u zajedničkom priopćenju. “Kada je riječ o sigurnosti opskrbe u srednjoj i istočnoj Europi, stare sporove treba staviti po strani”, dodali su.

Mediji su kasno u četvrtak citirali hrvatskog ministra koji je ponovio da je Hrvatska spremna isporučiti više nafte tim dvjema zemljama, ali ne ruskog podrijetla.

Hrvatsko Ministarstvo gospodarstva nije odmah odgovorilo na upit za komentar, piše Reuters.

Mađarska i Slovačka posljednje su zemlje Europske unije koje koriste rusku naftu iz naftovoda te su zainteresirane za nastavak takve prakse zbog niže cijene. Obje su također zadržale odnose s Rusijom unatoč ratu u Ukrajini. Ukrajina je priopćila da je Družba obustavljena nakon što je infrastruktura oštećena u ruskom napadu dronovima.

Mađarska i Slovačka dugo su izbjegavale veće ili isključivo korištenje JANAF-ova naftovoda, poznatog i kao Adria, tvrdeći da naplaćuje više naknade od Družbe te zbog neizvjesnosti može li transportirati dovoljne količine nafte za podmirivanje ukupnih potreba Mađarske i Slovačke.

Hrvatska inzistira da su kapaciteti dovoljni.

MOL je u petak priopćio da su Mađarska, Slovačka, Hrvatska i Europska komisija dogovorile provođenje testiranja pod međunarodnim nadzorom kako bi se utvrdio kapacitet naftovoda.

“Nakon toga napokon ćemo moći jasno vidjeti za što je hrvatska dionica naftovoda Adria sposobna”, stoji u priopćenju MOL-a. “U ovom trenutku nema smisla iznositi brojke koje nisu potvrđene odgovarajućim testiranjima.”