Revolut otvara svoju prvu poslovnicu

Revolut svoj digitalni model donosi u fizički svijet – otvara prvu poslovnicu u Barceloni.

Globalna tvrtka za financijsku tehnologiju Revolut ekskluzivno je potvrdila za Euronews da planira otvoriti svoju prvu stalnu fizičku poslovnicu u Barceloni.

“Odabrali smo Barcelonu kao mjesto za pilot-projekt naših fizičkih poslovnica jer kombinira globalnu relevantnost, turizam i inovacije“, rekao je glasnogovornik za Euronews Business.

Tvrtka sa sjedištem u Londonu izjavila je da je namjena trgovine izravna interakcija s potrošačima i veća dostupnost financijske tehnologije.

Revolut su 2015. godine osnovali Nikolay Storonsky i Vlad Yatsenko kao digitalnu aplikaciju.

Danas nudi viševalutne račune i trenutne transfere novca. Revolut također širi bankarske usluge poput kredita, s ciljem pozicioniranja kao jedna od vodećih europskih platformi za digitalno bankarstvo.

Revolut nije otkrio točnu lokaciju trgovine, niti usluge koje namjerava pružati na licu mjesta. Tvrtka je izjavila da to nikako neće biti tradicionalna poslovnica banke, već visoko vidljiv, impresivan prostor.

Dodali su da bi fizička prisutnost mogla pomoći u izgradnji povjerenja s kupcima.

Projekt je još uvijek u ranoj fazi, a tvrtka je izjavila da će datum otvorenja ovisiti o napretku gradnje. Dodali su da žele uskoro završiti projekt, ali nisu mogli potvrditi hoće li se trgovina otvoriti ove godine.

Od svog pokretanja 2015. godine, Revolut je izrastao u najvrjedniji europski startup, s brzim širenjem u području plaćanja i širih bankarskih usluga.

Prijelomna godina

Tvrtka je nedavno objavila rekordne rezultate za 2025. godinu, s prihodima većim za 46% i dobiti prije oporezivanja koja je porasla za 57%, potaknuta višim naknadama za korisnike i snažnim rastom kreditnih proizvoda.

Njegov kreditni portfelj povećao se za 120% tijekom godine, dok nastavlja širiti svoje globalne bankarske ambicije.

“2025. bila je još jedna prekretnica. Izgradili smo raznoliko, otporno poslovanje koje je profitabilno u velikim razmjerima, pružajući temelj za našu sljedeću fazu rasta“, rekao je suosnivač i izvršni direktor Nik Storonsky u izjavi nakon objave najnovijeg izvješća o zaradi.

Tvrtka teži dobivanju bankarskih licenci u više zemalja kao dio svoje globalne strategije, proširujući svoju sposobnost ponude reguliranih bankarskih proizvoda.

Ove je godine osigurala status britanske banke i cilja na odobrenja u Francuskoj i Sjedinjenim Državama. Sada ima oko 70 milijuna klijenata diljem svijeta.

Revolut je već uspostavio snažnu prisutnost diljem Europe. Navodi se da su Francuska, Španjolska i Poljska među najjačim europskim tržištima, s više od 30% odraslih koji su otvorili račun u posljednje tri godine.

U svojim izgledima za 2026. godinu, Revolut je izjavio da ostaje predan investicijskom planu od 10 milijardi funti (11,6 milijardi eura) tijekom sljedećih pet godina, uključujući stvaranje 1000 radnih mjesta u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Revolut također očekuje da će do sredine 2027. godine dosegnuti 100 milijuna korisnika.

IPO na vidiku?

Investitori pomno prate Revolutove planove za inicijalnu javnu ponudu dionica (IPO). FT je prošli tjedan izvijestio da Revolut cilja na procjenu vrijednosti do 200 milijardi dolara (170 milijardi eura) uvrštenjem na burzu, što nije planirano prije 2028. godine.

Tvrtka je također najavila planove za proširenje svoje prisutnosti u Španjolskoj, uključujući novi ured u Barceloni. Planira zaposliti 300 ljudi u regiji do 2028. godine, čime će ukupan broj zaposlenika dosegnuti oko 1000.

Također planira otvoriti novi ured u Madridu do kraja godine, a očekuje se dodatnih 500 zapošljavanja do 2028.