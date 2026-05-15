Ronaldo kupio streaming platformu koja će besplatno prenositi utakmice Svjetskog prvenstva

Cristiano Ronaldo preuzeo je vlasnički udio u kompaniji koja stoji iza portugalske streaming platforme LiveModeTV, objavila je platforma u četvrtak, čime je nogometna zvijezda dodatno proširila svoj već golemi poslovni portfelj ulaganjem u sportske medije.

LiveModeTV, pokrenut u prosincu 2025. od strane brazilske kompanije LiveMode, besplatno prenosi sportska natjecanja putem interneta. Platforma je prvi projekt kompanije izvan Brazila i djeluje u Portugalu.

Dovesti nogomet na društvene mreže

Prema pisanju portugalskog sportskog medija A Bola, platforma će uživo i besplatno prenositi 34 utakmice Svjetskog prvenstva 2026., uključujući sve utakmice Portugala.

U izjavi poslanoj Bloombergu Ronaldo je rekao kako sport “može mijenjati živote” te da partnerstvo želi “obogatiti cijeli ekosustav, proširiti doseg i angažman oko najvećih natjecanja kroz prijenose na YouTubeu i sadržaj distribuiran na svim društvenim mrežama.”

“Zajedno ćemo nogomet uživo dovesti na YouTube na inovativan način, stavljajući navijače u središte svega”, objavio je LiveModeTV na Facebooku najavljujući Ronaldov ulazak u projekt, manje od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva.

Brojna ulaganja

Ronaldo posljednjih godina sustavno širi svoje poslovno carstvo izvan nogometa. Njegova ulaganja obuhvaćaju niz sektora.

U medijima posjeduje udjele u portugalskoj grupaciji Medialivre i filmskom studiju UR-Marv, zajedničkom projektu s britanskim redateljem Matthewom Vaughnom.

U nogometu ima udio u španjolskom klubu UD Almería. Također je investirao u AI kompaniju Perplexity, hotelsku grupu Grupo Pestana, klinike za transplantaciju kose Insparya te HBL Pro2col Software LLC, podružnicu Herbalifea. U Portugalu je investitor i u proizvođača porculana Vista Alegre, dok niz dodatnih ulaganja vodi pod vlastitim brendom CR7, piše Euronews.