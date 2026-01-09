Rudarski divovi pregovaraju o spajanju

Multinacionalni rudarski divovi Rio Tinto i Glencore objavili su u četvrtak da vode preliminarne razgovore o povezivanju poslovanja, signalizirajući moguće kreiranje najveće rudarske kompanije na svijetu.

“Glencore potvrđuje da vodi preliminarne razgovore s Rio Tintom o mogućem spajanju dijela ili ukupnog poslovanja dviju kompanija, koje bi moglo uključivati spajanje Rio Tinta i Glencorea kroz plaćanje dionicama”, stoji u priopćenju švicarsko‑britanske kompanije.

Bude li postignut dogovor, britansko‑australski Rio Tinto kupio bi Glencore aranžmanom dogovorenim na sudu, dodaju iz Glencorea.

Kompanije su naglasile da ne mogu sa sigurnošću tvrditi da će postići dogovor niti pod kakvim uvjetima. Prema britanskoj regulativi, Rio Tinto mora odlučiti hoće li objaviti službenu ponudu do 5. veljače.

Rio Tinto, najveći svjetski proizvođač željezne rude, ima tržišnu vrijednost od oko 142 milijarde dolara, dok se vrijednost Glencorea procjenjuje na oko 65 milijardi dolara, navodi Reuters, prema cijeni dionica na kraju trgovine u četvrtak.

Glencore i Rio Tinto imaju značajnu imovinu u sektoru bakra, iznimno traženog metala u uvjetima globalne energetske tranzicije, koji se koristi u proizvodnji električnih vozila, vjetroturbina, fotonaponskih ploča i električnih mreža.

Ideju o spajanju Glencore je Rio Tintu predstavio već 2024., no razgovori su brzo okončani zbog nesuglasica oko procjene vrijednosti.

Spajanje bi kreiralo najveću rudarsku kompaniju na svijetu, koja bi tržišnom vrijednošću daleko nadmašila konkurente poput australskog BHP Groupa, s tržišnom kapitalizacijom od oko 160 milijardi dolara.

Analitičari pak upozoravaju da bi dvije kompanije u razgovorima o spajanju mogle naići na probleme, uključujući i razlike u korporativnoj kulturi i činjenicu da se Glencore u poslovanju u velikoj mjeri oslanja na ugljen, kojim se Rio Tinto više ne bavi.

Novosti će Glencore i Rio Tinto objavljivati kako budu napredovali pregovori, napomenuli su iz dviju kompanija.