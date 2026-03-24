Rusija šalje u Zemljinu orbitu satelite za širokopojasni pristup internetu

Ruska kompanija Bjuro1440 lansirala je u nisku Zemljinu orbitu prvih 16 satelita za širokopojasni pristup internetu, započevši time postupak uspostavljanja domaće inačice mreže satelita američkog Starlinka, izvijestila je ruska novinska agencija Interfax.

Sateliti su lansirani u ponedjeljak navečer, objavio je Bjuro1440 u priopćenju u utorak, uz napomenu da su sateliti uspješno odvojeni od lansirnog vozila i da je centar za nadzor misije preuzeo kontrolu, prenosi Interfax.

“Sljedeći je korak provjera integriranih sustava i kretanje prema ciljnoj orbiti”, navode u Bjurou1440.

Početkom godine izvršni direktor ruske državne svemirske korporacije Roscosmos Dmitrij Bakanov najavio je da će Moskva ove godine pokrenuti serijsku proizvodnju satelita za širokopojasni internet i uspostaviti dvije nove konstelacije.

Konstelacija Rassvet (rus. zora) privatne kompanije Bjuro1440 bit će inačica Starlinkove mreže satelita za pružanje usluga širokopojasnog interneta, izvijestio je tada ruski gospodarski list Vzgljad.

Do 2027. konstelacija Rassvet u niskoj Zemljinoj orbiti brojit će preko 300 satelita, istaknuo je početkom godine Bakanov.

Ta bi konstelacija trebala pružiti usluge širokopojasnog interneta na teško dostupnim teritorijima Rusije, uključujući Arktik, ali i omogućiti sigurnu komunikaciju vojnim snagama.

“Ključno je pružiti komunikacijske usluge na svim područjima koja ne pokrivaju mreže na Zemlji”, naglasio je čelnik Roscosmosa.

Rassvetova konstelacija od 300 satelita teško se može mjeriti sa Starlinkovom, koja broji oko deset tisuća letjelica, prema podacima iz studenog prošle godine, izjavio je za Vzgljad vojni stručnjak Jurij Knutov.

“Cilj je našega sustava nadmašiti konstelaciju britanskog OneWeba, koja je već uspostavljena, no može pružati usluge samo korporativnim klijentima i velikim vojnim odredima poput brigade”, dodao je stručnjak.

Konstelacija OneWeba jedina uz onu Starlinka pokriva cijeli svijet, broji oko 650 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, a kompanija je namjerava proširiti slanjem njih još 440.

Vlasnik OneWeba, francuski Eutelsat, ne namjerava se natjecati ni sa Starlinkom ni s Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu, već će se usmjeriti na segmente u kojima je konkurentan, rekao je novinarima u kolovozu prošle godine izvršni direktor Jean‑François Fallacher.