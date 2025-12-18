SAD najavljuje prodaju oružja u vrijednosti od 11 milijardi dolara

Trumpova administracija najavila je veliku prodaju oružja Tajvanu vrijednu oko 11 milijardi dolara (8,2 milijarde funti), koja uključuje napredne raketne bacače, samohodne haubice i razne projektile.

Ovaj paket, koji još treba odobriti američki Kongres, bit će druga prodaja oružja Tajvanu otkako se Donald Trump vratio u Bijelu kuću u siječnju, piše BBC.

Tajvansko ministarstvo obrane zahvalilo je SAD-u, rekavši da će sporazum pomoći otoku u brzoj izgradnji snažnih sposobnosti odvraćanja, dok Kina, koja samoupravni Tajvan smatra separatističkom pokrajinom, postupno pojačava pritisak na otok vojnim vježbama i redovitim upadima u njegove vode i zračni prostor.

SAD ima formalne diplomatske odnose s Pekingom, a ne s Tajvanom i desetljećima se drži čvrste diplomatske linije. No, ostaje snažan saveznik Tajvana i najveći dobavljač oružja za otok.

Kina nije komentirala ovu objavu, ali je ministarstvo vanjskih poslova prošli mjesec upozorilo da je raniji sporazum – prodaja borbenih zrakoplova i drugih dijelova zrakoplova u vrijednosti od 330 milijuna dolara u studenom – ozbiljno narušio kineski suverenitet i sigurnost.

Najnoviji paket uključuje topničko-raketne sustave (Himars) vrijedne 4 milijarde dolara i samohodne haubice vrijedne 4 milijarde dolara, prema podacima američke Agencije za obrambenu sigurnosnu suradnju, koja je detalje objavila kasno u srijedu.

U svom prvom mandatu, Trump je odobrio prodaju oružja Tajvanu u ukupnom iznosu od 18,3 milijarde dolara – najveći paket vrijedio je 8 milijardi dolara.

Američki State Department izjavio je da ovaj sporazum služi interesima Washingtona podržavajući Taipeijeve kontinuirane napore za modernizaciju oružanih snaga i održavanje vjerodostojne obrambene sposobnosti.

Kina već dulje vremena najavljuje ponovno ujedinjenje s Tajvanom i nije isključila upotrebu sile za njegovo zauzimanje.

To je prijetnja koju Tajvan sve više shvaća ozbiljno. Planira povećati obrambene izdatke na više od 3% bruto domaćeg proizvoda sljedeće godine i do 5% do 2030. godine.