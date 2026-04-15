SAD ponovo pomaknuo rok za zaključenje transakcija s Lukoilovim benzinskim postajama

Američko ministarstvo financija ponovo je pomaknulo rok za zaključenje transakcija s međunarodnom mrežom benzinskih postaja ruskog Lukoila, ovaj puta do kraja listopada.

Opća dozvola objavljena je u utorak na stranici Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva financija i vrijedi do 29. listopada ove godine.

U prosincu OFAC je bio izdao dozvolu prema kojoj su transakcije s Lukoilovom mrežom benzinskih postaja u inozemstvu trebale biti zaključene 29. travnja.

Washington je sankcije Lukoilu i Rosneftu uveo krajem listopada, uz obrazloženje da želi ograničiti ruske proračunske kapacitete za financiranje rata u Ukrajini.

Lukoilov međunarodni ogranak sa sjedištem u Beču vlasnik je mreže od oko dvije tisuće benzinskih postaja u 20 zemalja, uključujući Hrvatsku i SAD. Američka mreža obuhvaća 200 postaja u New Jerseyju, Pennsylvaniji i New Yorku.

Krajem ožujka OFAC je ponovno pomaknuo i rok za zaključenje pregovora o kupnji Lukoilove inozemne podružnice, do 1. svibnja. Ranije je američka vlada rok bila produljila do 17. siječnja, a zatim do 28. veljače te do 1. travnja.

Odvojenom dozvolom OFAC je u utorak pomaknuo i rok za zaključenje transakcija s Lukoilovim bugarskim podružnicama, uključujući rafineriju Neftohim Burgas, također do 29. listopada 2026. godine.